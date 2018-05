Życzenia dla matek od marszałka Kuchcińskiego





Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta | Video: tvn24 Dziś Dzień Matki

Politycy PiS złożyli na Twitterze życzenia z okazji przypadającego w sobotę Dnia Matki. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński napisał, że "bycie matką to jedna z najniezwyklejszych życiowych ról".

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński życzył mamom, by ich "świat był pełen uśmiechów, miłości oraz spokojnych, przespanych nocy". Dodał, że jego zdaniem "bycie matką to jedna z najniezwyklejszych życiowych ról". "Matka kocha bezinteresownie i bezinteresownie poświęca siebie, by świat dziecka był piękny, szczęśliwy i bezpieczny" - dodał.



Bycie matką to jedna z najniezwyklejszych życiowych ról. Matka kocha bezinteresownie i bezinteresownie poświęca siebie, by świat dziecka był piękny, szczęśliwy i bezpieczny. Życzę Wam, drogie mamy, by i Wasz świat był pełen uśmiechów, miłości oraz spokojnych, przespanych nocy — Marek Kuchciński (@MarekKuchcinski) May 26, 2018





"Miłość, troska, uśmiech i łzy"

"Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mam" przekazał za pomocą Twittera również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "Mama, mother, maman, madre, mater, mamma… w prawie wszystkich językach to słowo brzmi bardzo podobnie! W naszych sercach zawsze brzmi tak samo: miłość, przyjaźń, troska, opieka, oddanie, bezinteresowność, uśmiech i łzy" - napisał. Marszałek Karczewski życzył także "wszystkim Mamom wszystkiego dobrego!".



Mama, mother, maman, madre, mater, mamma… w prawie wszystkich językach to słowo brzmi bardzo podobnie! W naszych sercach zawsze brzmi tak samo: miłość, przyjaźń, troska, opieka, oddanie, bezinteresowność, uśmiech i łzy. Wszystkim Mamom wszystkiego dobrego! #DzieńMatkipic.twitter.com/BBwUKWAl27 — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) May 26, 2018





"Tylko jedno słowo wywołuje takie samo wzruszenie"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński napisał: "we wszystkich językach świata jest chyba tylko jedno słowo, które zawsze u wszystkich ludzi, wszystkich ras i religii wywołuje takie same wzruszenie i taki sam uśmiech. Tym słowem jest Mama". W dniu ich święta życzył mamom "wszystkiego najlepszego".



We wszystkich językach świata jest chyba tylko jedno słowo które zawsze u wszystkich ludzi, wszystkich ras i religi wywołuje takie same wzruszenie i taki sam uśmiech. Tym słowem jest Mama. W dniu Waszego Święta kochane Mamy, życzę Wam wszystkiego najlepszego — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) May 26, 2018





"Rola Matki w życiu rodziny jest nie do przecenienia"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło życzeniach dla mam od minister Elżbiety Rafalskiej. Szefowa resortu podkreśliła, że "ciepło, życzliwość, spokój, bezpieczeństwo – te wartości płynące z matczynej miłości są szczególnie cenione przez dzieci bez względu na ich wiek". Wskazała również, że "tempo życia i natłok rozmaitych obowiązków sprawiają jednak, że niewystarczająco często pamiętamy o dziękowaniu Mamom za ich troskę o dzieci i rodzinę". Zdaniem Rafalskiej "nie ulega wątpliwości, że rola Matki w życiu rodziny jest nie do przecenienia".



"Niech Dzień Matki będzie okazją do podziękowań za podejmowany przez nie trud związany z wychowywaniem dzieci oraz dbaniem o domowe ogniska" - napisała Rafalska. Życzyła "wszystkim Mamom dużo zdrowia i pomyślności na co dzień, a także jak najmniej trosk i jak najwięcej przejawów miłości ze strony dzieci".