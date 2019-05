"Flaga ma swoją moc łączącą, moc jednoczącą, moc budującą wspólnotę"

Pozostałe informacje

Odtwórz: "Droga do w pełni prawdziwie nowoczesnej polskiej armii jest jeszcze daleka"

Prezydent Andrzej Duda będzie gościem specjalnego wydania "Tak jest". Zapraszamy do TVN24 o godzinie 18. czytaj dalej »

14:08

Odtwórz: Dworczyk: trudno mi uwierzyć, że ZNP nie obsługuje skrzynki mailowej

Wygląda na to, że Sławomir Broniarz szuka kolejnych pretekstów, by nie brać udziału w dialogu. Ponawiamy zaproszenie do... czytaj dalej »