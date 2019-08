Burza w MSWiA i dymisje po wycieku raportu. Fotel wiceministra wciąż pusty

Dwoje kluczowych urzędników zajmujących się polityką migracyjną i cudzoziemcami straciło pracę w MSWiA. Zdymisjonowana została wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch oraz prezes Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. Oboje odeszli po wycieku do mediów raportu o polityce migracyjnej państwa. Przeciek wywołał burzę w resorcie - dowiedział się tvn24.pl.

Wiceminister Renaty Szczęch nie ma w składzie kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji od ponad dwóch tygodni.

W tym samym czasie stanowisko stracił prezes Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, który był najdłużej nieprzerwanie kierującym instytucją publiczną urzędnikiem. Niemal dwanaście lat. Na to stanowisko mianował go w 2007 roku Jarosław Kaczyński, kiedy był premierem.

"Opłaty na bezdzietnych Polaków"

Pytania o przyczyny tych zmian personalnych wysłaliśmy do ministerstwa w środę, w ubiegłym tygodniu. Do chwili publikacji odpowiedzi nie nadeszły.

- To efekt projektu raportu o polityce migracyjnej państwa, który wyciekł do mediów w ostatnich dniach czerwca. Choć powstał w samym ministerstwie, to odpowiedzieć musiał również prezes Urzędu do Spraw Cudzoziemców - mówi nasze źródło w samym resorcie spraw wewnętrznych i administracji, prosząc o zachowanie anonimowości.

Projekt dokumentu opisali jako pierwsi dziennikarze "Rzeczpospolitej". "Przedsiębiorcy nie mają co liczyć na szersze otwarcie drzwi dla pracowników z zagranicy. Rząd woli zachęcać do pracy osoby 50+, długotrwale bezrobotnych i nakładać opłaty na bezdzietnych Polaków" - tak zaczynał się artykuł opisujący raport.

Burza w resorcie

Według urzędników podległych dotychczasowej wiceminister - która zgodnie z decyzją numer 31 minister Elżbiety Witek prowadziła "sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań z zakresu polityki migracyjnej państwa" - osoby bezdzietne powinny jak najszybciej zostać objęte wyższymi podatkami. Sytuacja jest o tyle nagląca, że według szacunków resortu do 2030 roku w Polsce będzie brakować 4 miliony pracowników.

Według naszych rozmówców ten przeciek wywołał burzę w resorcie, gdyż mógł wpłynąć na decyzje młodych wyborców. Dlatego niemal natychmiast ministerstwo ogłosiło, że wycofuje się z tego pomysłu.

"Na obecnym etapie minister Elżbieta Witek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych" - poinformował oficjalnie resort.

Cudzoziemcy z "państw zbliżonych kulturowo do Polski"

Według MSWiA rozwiązaniem dla demograficznych problemów na pewno nie może być migracja z państw muzułmańskich. Autorzy podkreślili, że w "polskim społeczeństwie potrzeba zrozumienia i akceptacji cudzoziemców występuje w ograniczonym zakresie, bo bywa że wnoszą oni nie zawsze zrozumiałe elementy obyczajowe, odmienne od naszej tradycji, kultury, wartości i religii. Dlatego rząd stawia na krótkotrwałe zatrudnianie cudzoziemców - zamiast sprowadzania ich na stałe z rodzinami - i to wyłącznie pochodzących z państw zbliżonych kulturowo do Polski" - brzmi fragment artykułu "Rzeczpospolitej".

Tymczasem brak rąk do pracy jest problemem aktualnym. W ubiegłym tygodniu władze Stoczni Szczecińskiej, która ma budować prom pasażerski (jedna z zapowiedzi rządu) ogłosiły, że będą rekrutować około tysiąca pracowników z Filipin - głównie spawaczy.

"Trzeba doświadczenia i wyczucia"

- To bardzo wrażliwy fragment państwa - komentuje były minister spraw wewnętrznych Marek Biernacki, pytany o zakres działalności Urzędu do spraw Cudzoziemców. - Tutaj przecinają się sprawy służb specjalnych, oficjalnej administracji państwa i zarazem polityki międzynarodowej. Trzeba doświadczenia i wyczucia. Gdy wszystko działa OK, nikt nie zauważa tej instytucji, a gdy pójdzie coś nie tak, może o tym mówić cały świat - dodaje.

Miejsce Rafała Rogali zajął Jarosław Szajner, który do niedawna pełnił funkcję dyrektora generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szajner jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku administracja. Ukończył także filologię angielską, studia Master of Business Administration oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. W 2010 roku został mianowany na urzędnika służby cywilnej.

Ze spraw zagranicznych do spraw wewnętrznych

Jak dotąd nikt w MSWiA nie objął działki, którą zajmowała się wiceminister Renata Szczęch.

Szczęch, nim została wiceminister spraw wewnętrznych, pracowała w resorcie spraw zagranicznych. Jej nazwisko - według źródeł Onetu - pojawiało się w kontekście zamieszania z przygotowaniem projektu ustawy o służbie zagranicznej, a sam projekt został skrytykowany przez Sąd Najwyższy, NSZZ Solidarność i Naczelną Izbę Adwokacką.

Ostatecznie Szczęch została odwołana z tej funkcji we wrześniu 2017 roku.