"Mogłoby być szybciej, minister Ziobro nie jest w stu procentach zadowolony"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Kowalczyk: zostałem zapytany przez Chrzanowskiego, czy...

15.11 | Zostałem zapytany przez pana Marka Chrzanowskiego, czy chciałbym wejść w skład rady nadzorczej Plus Banku i wyraziłem na to zgodę. To była pierwsza propozycja. To był marzec lub kwiecień tego roku - tłumaczył Grzegorz Kowalczyk, radca prawny w rozmowie z reporterem TVN24. Według "Gazety Wyborczej" to jemu szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał załatwiać pracę u bankiera Leszka Czarneckiego.

»