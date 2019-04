"Podejmiemy decyzję, która będzie zmianą taktyki, ale która nie uderzy w dzieci"

Video: tvn24

Siemoniak o zarzutach upolitycznienia strajku nauczycieli

18.04 | Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 do zarzutów upolitycznienia strajku nauczycieli i do czwartkowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Zaapelował on do opozycji, "aby jutro czy dzisiaj zaapelowała do pana Broniarza - bo mają dobre, bliskie kontakty, w kontekście tego upolitycznienia - żeby zawiesić, przerwać ten protest". - To kolejna gra, kolejna taka sztuczka - ocenił. Zaznaczył, że oskarżenia, iż Broniarz "działa w jakimś porozumieniu z opozycją" są nieprawdziwe.

