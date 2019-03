"Sytuacja, która wymagała osobistej rozmowy". Dworczyk o samotnym locie rządowym samolotem

Musiałem pilnie spotkać się z wojewodą, sytuacja wymagała osobistej rozmowy - odpowiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera pytany był o lot rządowym samolotem, którym - samotnie - po wyborach samorządowych podróżował do Wrocławia. Koszt tej podróży wyniósł 33 tysiące złotych.

Michał Dworczyk był głównym partyjnym negocjatorem porozumienia Prawa i Sprawiedliwości z samorządowcami na Dolnym Śląsku po zeszłorocznych wyborach samorządowych. Jak ustalili reporterzy programu TVN24 "Czarno na białym", w listopadzie ubiegłego roku Dworczyk poleciał rządowym samolotem do Wrocławia.

W odpowiedzi na interpelację czterech posłanek Platformy Obywatelskiej w tej sprawie sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber poinformował, że podróż ta kosztowała 33 tysiące złotych. Schreiber przekazał ponadto, że samolot nie leciał na trasie Warszawa-Wrocław-Warszawa, ale miał międzylądowanie w Krakowie.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów komentował tę sprawę w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

"Musiałem pilnie spotkać się z wojewodą"

Specjalny negocjator Kaczyńskiego. "Potrafi prowadzić rozmowy tak, że się dogaduje" O władzy PiS na... czytaj dalej » - To zostało wyjaśnione już w grudniu. Koalicja została podpisana tydzień wcześniej. Każdy, kto wejdzie sobie na dowolną informacyjną stronę w internecie, może to zweryfikować. To są fakty - przekonywał Dworczyk.

- Przed kamerami tydzień wcześniej podpisaliśmy umowę koalicyjną - dodał.

Szef kancelarii premiera podkreślał, że w listopadzie "musiał pilnie spotkać się z wojewodą". - Była to sytuacja, która wymagała osobistej rozmowy - mówił.

Szef KPRM zaznaczył też, że w ciągu półtora roku, od kiedy sprawuje swoją funkcję w kancelarii premiera, dwa razy korzystał z rządowego samolotu. - Raz musiałem polecieć do Wrocławia, raz pilnie polecieć do Kowna, też na polecenie premiera. To wszystko - podkreślił.

- Gdyby prześledzić, jak wcześniej szefowie kancelarii wykorzystywali statki powietrzne, to ja nie wyróżniam się na tym tle - przekonywał Dworczyk w "Rozmowie Piaseckiego".

"Te programy były konsultowane z ministrami kierunkowymi"

Szef kancelarii premiera pytany był także, czy decyzje o propozycjach programowych PiS zaprezentowane na konwencji 23 lutego były uzgadniane między rządem a przedstawicielami w parlamencie. Chodzi między innymi o rozszerzenie programu 500 plus i przyznawanie pieniędzy już na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego. PiS obiecało również między innymi "trzynastkę" dla emerytów oraz zwolnienie od płacenia podatku PIT osób do 26. roku życia.

- Nasze programy są tworzone w konsensusie między większością parlamentarną a rządem - zapewniał Dworczyk. Jak dodał, "te programy były konsultowane z ministrami kierunkowymi, jednak nie wszyscy członkowie Rady Ministrów znali ich szczegóły".

Czy rząd będzie stać na jego obietnice? Wyborcza... czytaj dalej » Gość TVN24 odniósł się także do wcześniejszych wypowiedzi niektórych osób z obozu rządowego, między innymi minister pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, która w przeszłości sygnalizowała, że w budżecie nie będzie pieniędzy na rozszerzenie programu 500 plus na każde dziecko.

- Aby podjąć jakąś wiążącą deklarację, trzeba znać stan budżetu i możliwości budżetowe - przekonywał. Wskazał, że "pani minister Rafalska nie jest ministrem finansów, w związku z tym dopiero po definitywnym podsumowaniu roku 2018 można było robić plany na rok 2019".

Szef kancelarii premiera pytany był także o to, ile będzie wynosił deficyt budżetowy w 2019 roku.

- Budżet był przygotowany już z tą myślą, żeby nie musiał ulegać zmianom i nowelizacjom i mamy nadzieję, że w ramach zaplanowanych wskaźników, po zrealizowaniu "piątki Morawieckiego", nie będzie zmian, poza przesunięciami, które są oczywiście niezbędne - tłumaczył. - Zeszłoroczny był na poziom jednego procenta, mam nadzieję, że tegoroczny będzie równie dobry - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Ile będzie wynosił tegoroczny deficyt budżetowy? Michał Dworczyk odpowiada

"Wszystko ma kontekst wyborczy"

Dworczyk mówił także, że propozycje programowe PiS "to nie jest rozdawanie pieniędzy".

- Poza świadczeniem nazwanym Emeryturą plus, gdzie rzeczywiście jest to świadczenie o charakterze społecznym, solidarnościowym, wszystkie programy to są programy rozwojowe - podkreślił.

Gość "Rozmowy Piaseckiego" pytany był również, czy te propozycje PiS mają kontekst wyborczy. - W polityce, w roku wyborczym, wszystko ma kontekst wyborczy - odpowiedział.