Dworczyk: nie negocjowaliśmy za granicą zmian w ustawie o IPN





Jakiekolwiek sugestie, że nowelizacja polskiego prawa była z kimkolwiek za granicą konsultowana albo negocjowana, są po prostu kłamstwem - powiedział w czwartek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Szef MSZ o nowelizacji ustawy o IPN: dobra decyzja dla polityki zagranicznej Według szefa... czytaj dalej » W czwartek w Sejmie Dworczyk zaprezentował informację w sprawie "przygotowania pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz sposobu procedowania nad nim". Nowela została uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta w zeszłym tygodniu. Wejdzie w życie 17 lipca.

"Wszystko odbyło się zgodnie z wszystkimi procedurami"

- My kierujemy się przede wszystkim i wyłącznie polską racją stanu, a to, że komuś nie zawsze się podoba prawo, które jest w Polsce stanowione, to mówi się trudno. Dla nas sprawą nadrzędną jest polska racja stanu - mówił Dworczyk.



W odpowiedzi na pytanie jednego z posłów, który stwierdził, że prezydent był "ściągany z zagranicy, żeby podpisać ustawę" określił tę wypowiedź jako "bzdurę". - Prezydent nie był ściągany z zagranicy i wszystko odbyło się zgodnie z wszystkimi procedurami i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP - powiedział.



Anders: ustawa o IPN jest dyplomatycznym zwycięstwem PiS - Lobby... czytaj dalej » Jak mówił, jest zaskoczony wypowiedzią posła Roberta Winnickiego (poseł niezrzeszony), który ocenił między innymi, że Dworczyk "obraża inteligencję Polaków sformułowaniami, że negocjacje z Izraelem nie dotyczyły ekspresowego tempa, nadzwyczajnego, skandalicznego tempa, w jakim była procedowana ta nowelizacja".



- Jeśli chodzi o to, że narracja izraelska jest jakaś triumfalistyczna, że Polska na tej deklaracji podpisanej przez premierów Morawieckiego i Netanjahu miałaby coś stracić, to przeczą temu fakty. I to fakty nie tylko w postaci treści tej deklaracji, ale też publikacji, które się pojawiają w Izraelu - stwierdził.

"Polityka polega na skuteczności"

Odniósł się także do wypowiedzi posłów PO Michała Szczerby i Elżbiety Radziszewskiej. Mówili między innymi, że "efekt ustawy jest taki, że jak nikt inny dotąd nagłośniliście to, że w Polsce byli Polacy, którzy brali udział w Zagładzie Żydów, że byli szmalcownicy. Efekt jest taki, że dla nas wszystkich za to, co wy zrobiliście pozostaje wielki wstyd".

- To wy państwo przez lata prowadziliście politykę takiej pedagogiki wstydu i (...) politykę oczerniania Polski za granicą - mówił Dworczyk.



Tusk: dobrze, że PiS i rząd jakoś się ogarnęli w sprawie ustawy o IPN Szef Rady... czytaj dalej » Jak stwierdził, rząd absolutnie nie odstępuje od walki o dobre imię Polski. - Tylko tak jak pan premier mówił, a ja powtórzę: polityka polega na skuteczności. I pewna też dojrzałość polityczna polega na tym, żeby skutecznie dobierać narządzie do tego, aby osiągać cele. Dzięki tej nowelizacji jesteśmy przekonani, że będziemy mogli skuteczniej walczyć o dobre imię Polski poza granicami kraju - dodał.

Dworczyk: mamy narzędzia do skutecznej walki

Szef KPRM w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że pytania, które padały w Sejmie ze strony posłów, już wcześniej pojawiały się w debacie publicznej.

- Rozumiem, że część polityków ma swoją narrację, która jest dla nich istotna z punktu widzenia ich wyborców i powtarza to. Natomiast fakty są takie, jak przedstawiałem z trybuny sejmowej - powiedział Dworczyk.



- Jakiekolwiek sugestie, że nowelizacja polskiego prawa była z kimkolwiek za granicą konsultowana albo negocjowana, są po prostu kłamstwem - oświadczył.



Dworczyk odpowiadając na pytanie dziennikarzy, czy prawdą są doniesienia medialne, mówiące o tym, że europosłowie PiS: Ryszard Legutko i Tomasz Poręba, negocjowali ze stroną izraelską w sprawie wprowadzonych zmian w przepisach o IPN, zaprzeczył.

- Dzisiaj, będąc po przyjęciu wspólnego oświadczenia przez premierów: Mateusz Morawieckiego i Benjamina Netanjahu, mamy narzędzia, dzięki którym skutecznie możemy walczyć o dobre imię na arenie międzynarodowej - dodał.



Dopytywany przez dziennikarzy o rozmowy telefoniczne szefów obu rządów w sprawie treści wspólnego oświadczenia, poinformował, że było ich kilka. - Były to raczej dłuższe rozmowy - wyjaśnił.

"Cały świat był poruszony"

Wiceszef MSZ: w moich rozmowach o stałych bazach USA nie pojawiała się kwestia ustawy o IPN W prowadzonych... czytaj dalej » Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany o rządową nowelizację ustawy o IPN ocenił, że pomimo tego, iż PiS wycofało się z pomysłu karania grzywnami i więzieniem, to przepisy "odegrały swoją rolę".

- Cały świat był poruszony sprawą kłamstw o polskich obozach śmierci - oświadczył.



- Myślę, że nie było już potrzeby podtrzymywania tej opcji kar sądowych z nią związanych - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

"Pewnie toczyły się jakieś rozmowy"

Polityk PiS został też zapytany o doniesienia medialne, według których zeszłotygodniowe zmiany w noweli o IPN były konsultowane na tajnych spotkaniach, między innymi w siedzibie Mosadu i w Wiedniu.



- Różne krążą informacje. Tego rodzaju umowy, porozumienia, deklaracje są przygotowywane w ciszy gabinetów, a nie publicznie, bo wtedy mają sens. Tryb dochodzenia do ostatecznej formuły nie jest wcześniej ujawniany. Pewnie toczyły się jakieś rozmowy. Na razie na ten temat nie mówimy - powiedział Terlecki.

Nowelizacja ustawy o IPN uchylająca przepisy karne

Premier o ustawie o IPN: wymyśliliśmy dobry ruch, ale potem wymyśliliśmy jeszcze lepszy Polsko-izraelska... czytaj dalej » Nowelizacja uchyla przepisy wprowadzone styczniową nowelą ustawy o IPN: artykuł 55a, który grozi karami grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej i artykuł 55b, który głosi, że przepisy karne mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca - "niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu". W uzasadnieniu zmian podkreślono, że "bardziej efektywnym sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, biorąc pod uwagę cel ustawy, będzie wykorzystanie narzędzi cywilnoprawnych".

Polsko-izraelska deklaracja

27 czerwca premier Mateusz Morawiecki w Warszawie oraz szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu w Tel Awiwie podpisali wspólną polsko-izraelską deklarację. Podkreślono w niej, że relacje między Polską i Izraelem oraz między ich społeczeństwami "opierają się na głębokim zaufaniu i zrozumieniu" oraz współpracy "na arenie międzynarodowej, jak również w kwestiach związanych z zachowaniem pamięci i nauczaniem o Holokauście".



W oświadczeniu przywódcy zadeklarowali między innymi brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów. Podkreślili swobodę badań naukowych oraz potępili wszelkie formy antysemityzmu, "antypolonizm oraz inne negatywne stereotypy narodowe". Morawiecki i Netanjahu zaapelowali również o powrót do "spokojnego dialogu opartego na wzajemnym szacunku w dyskursie publicznym".