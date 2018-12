"Owinęli się politycy PiS we flagę Unii Europejskiej i mówią: jesteśmy Europejczykami"

Konwencja PiS pokazała działania partii rządzącej, będące odpowiedzią na europejskie aspiracje Polaków - zapewnił w "Faktach po Faktach" szef kancelarii premiera, polityk Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. - Owinęli się politycy PiS we flagę Unii Europejskiej, nazywaną przez nich szmatą i mówią: jesteśmy Europejczykami - skomentował Adam Szłapka z Nowoczesnej.

W sobotę w Szeligach pod Warszawą odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W jej trakcie przemawiali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski - Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro.

Michał Dworczyk w "Faktach po Faktach" powiedział, że cele konwencji "z jednej strony to podsumowanie trzech lat, z drugiej strony zapowiedź ciężkiej pracy na najbliższy rok". Zdaniem szefa kancelarii premiera, zbliżający się nowy rok będzie "trudny politycznie" w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Kaczyński: nasi oponenci tolerują zło i to w wielkiej skali Nasi oponenci nie... czytaj dalej » Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka wyliczał, czego - jego zdaniem - w czasie konwencji zabrakło. - W tym podsumowaniu zabrakło mi KNF-u, zabrakło mi SKOK-u. Zabrakło mi afery PCK, afery afery radomskiej, sprawy Igora Stachowiaka, nacisku na dziennikarzy - mówił polityk opozycji.

Dworczyk: Polacy byli poklepywani po plecach

- Polska była, jest i będzie w Europie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zawsze to podkreślali i podkreślamy to nadal - oświadczył Dworczyk. Dodał, że rząd chce by Polska "była traktowana podmiotowo".

Zdaniem polityka PiS, Polacy dotychczas w strukturach europejskich "byli poklepywani po plecach i chwaleni, ale narodowych celów nie osiągaliśmy, tak jak się to dzieje teraz". Jako przykład polityk PiS podał kwestie europejskiej polityki migracyjnej. - Unia Europejska przyjęła niedawno politykę imigracyjną proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku - przekonywał.

Konwencja PiS to "pokazanie kierunków, które są odpowiedzią na europejskie aspiracje Polaków" - dodał Dworczyk. Ziobro: wykazać determinację tam, gdzie napotyka się opór Nasz rząd... czytaj dalej »

"Unia jest oparta na wartościach chrześcijańskich"

- Owinęli się politycy Prawa i Sprawiedliwości we flagę Unii Europejskiej, nazywaną przez nich szmatą, i mówią: jesteśmy Europejczykami - tak na słowa Dworczyka zareagował Adam Szłapka.

W odpowiedzi na słowa Michała Dworczyka, który zaznaczył, że "Unia była budowana na wartościach chrześcijańskich i uważamy, że nadal tak powinno być", Szłapka stwierdził: - Wartości, na jakich opiera się Unia Europejska, są zawarte w artykule 2 traktatu europejskiego.

- Jeżeli któreś z państw nie przestrzega wartości, uruchamia się wobec niego artykuł 7 - dodał polityk opozycji.

Poseł Nowoczesnej przypomniał, że Komisja Europejska wszczęła wobec Polski, "jako pierwszego państwa", procedurę z artykułu 7 traktatu europejskiego.

Artykuł 2 i artykuł 7

Zawarte w artykule 2 wartości to poszanowanie "godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości". "Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn" - głosi zapis z traktatu Unii Europejskiej.

Artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej daje Unii możliwość dyscyplinowania i karania państw, które naruszają unijne wartości. Sama procedura składa się z kilku etapów. Pierwszym jest uznanie, że w jednym z państw istnieje ryzyko naruszeń (7.1.). Następnie, w drugim kroku wszystkie rządy stwierdzają, że naruszenie jest stałe, poważne (7.2.) i jeśli tak się stanie, można przejść do trzeciego etapu. Tym jest głosowanie nad sankcjami (7.3.).