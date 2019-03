Manifestowali w rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Odpowiedzą za nawoływanie do nienawiści

Video: Fakty TVN

Prezydent: nie ma zgody na chorobliwy nacjonalizm. Schetyna:...

"Europa ma być biała", "Śmierć wrogom ojczyzny" - to hasła z ostatniego Marszu Niepodległości. Jak mówi władza, to tylko "grupa kretynów" w masie patriotów. Ale to hasła nie do przyjęcia, nie są związane z Bogiem tylko z kodeksem karnym. Nie da się maszerować i przymykać na nie oko. Nie są one do przyjęcia dla świata i dla prezydenta Andrzeja Dudy.

»