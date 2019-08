Dwa niewybuchy i ewakuacja mieszkańców. Promień rażenia wynosił ponad kilometr

Video: TVN24 Poznań

Niewybuch w szkole

15.06 | Lubuskie kuratorium prowadzi kontrolę w jednej ze szkół podstawowych nieopodal Świebodzina. Uczniowie wnieśli do budynku niewypał, po czym - według rodziców dzieci - mieli zostać poinstruowani przez dyrektorkę, żeby go wynieść na zewnątrz. To wbrew procedurom, wedle których szkołę należało ewakuować. Innego zdania jest dyrektorka, która przedstawia własną wersję zdarzeń.

