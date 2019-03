"Szefie, wysoko postawiłeś poprzeczkę, będę starała się dosięgnąć"





»

Dziedzictwo prezydenta Pawła Adamowicza to przede wszystkim kontynuacja jego myśli. Takim dziedzictwem na pewno będzie 4 czerwca i wielkie święto wolności i solidarności - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 Aleksandra Dulkiewicz, prezydent-elekt Gdańska. - To będzie święto siłą rzeczy dedykowane Pawłowi Adamowiczowi - dodała.

39-letnia Aleksandra Dulkiewicz, prawniczka i samorządowiec, wygrała w niedzielę w pierwszej turze przedterminowe wybory prezydenta Gdańska, uzyskując 82,22 procent poparcia. Frekwencja wyniosła 48,6 procent. "Proszę o konstruktywną krytykę, o wsparcie i o to, byśmy nadal umieli być wspólnotą" Aleksandra... czytaj dalej »

Dulkiewicz: gdańszczanie obdarzyli mnie zaufaniem

Prezydent-elekt Gdańska była w poniedziałek gościem "Kropki nad i" w TVN24.

- Gdańszczanie jesienią 2018 wybrali określoną wizję Gdańska. Ostatnie trudne siedem tygodni, chyba jedne z najtrudniejszych w historii naszego miasta, pomogły nam poczuć się wspólnotą, staraliśmy się być dla siebie lepsi, pomocni, bardziej solidarni. Bardzo wyraźnie też o tym mówiłam w trakcie tej nietypowej, ale jednak kampanii wyborczej. I za to gdańszczankom i gdańszczanom dziękuję, że obdarzyli mnie zaufaniem, ale też uwierzyli w to, że jestem w stanie ciężar rządzenia tym wyjątkowym miastem udźwignąć - powiedziała.

Dulkiewicz: ważny głos mojej córki: która powiedziała: "Mamo, musisz"

Pytana, czy miała wątpliwości, czy kandydować w wyborach po zabójstwie Pawła Adamowicza, odpowiedziała, że "pierwszą decyzja było to, czy przyjąć funkcję pełniącej obowiązki (prezydent - red.), funkcję komisarza". Jak powiedziała, tu nie miała żadnych wątpliwości.

- Telefon od pana wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha zastał mnie na płycie gdańskiego lotniska, kiedy w dniu śmierci pana prezydenta czekałam na jego bliskich - żonę i córki. Trochę symbolicznie. Samolot wylądował w tym samym momencie, zadzwonił wojewoda pytając, czy przyjmę tę funkcję. Nie miałam wątpliwości, że trzeba tak zrobić - mówiła.

- Później pojawiało się wiele głosów co dalej, czy będę kandydować. Ja odsuwałam tę decyzję do czasu pożegnania pana prezydenta, do czasu pogrzebu. Rozmawiałam z moimi bliskimi, bliskimi pana prezydenta, z moimi współpracownikami, ważny głos mojej 11-letniej córki, która powiedziała: "Mamo, musisz. Chcę być mieszkanką takiego Gdańska, w którym ty będziesz prezydentem" - opowiadała.

Oglądaj Wideo: tvn24 Dulkiewicz: moja córka powiedziała: "Mamo, musisz. Chcę być mieszkanką takiego Gdańska, w którym ty będziesz prezydentem"

"4 czerwca to będzie święto dedykowane Pawłowi Adamowiczowi"

Dopytywana, co jako prezydent zrobi, by pamięć o Pawle Adamowiczu nie zniknęła, odparła: - Pewnie każdemu z nas będzie bardzo trudno zapomnieć, ale zmianę każdy musi zacząć od siebie. Ja tę zmianę w Gdańsku widzę, ale widzę też w niektórych uczestnikach życia publicznego. "Proszę o konstruktywną krytykę, o wsparcie i o to, byśmy nadal umieli być wspólnotą" Aleksandra... czytaj dalej »

- Dziedzictwo pana pana prezydenta to przede wszystkim kontynuacja jego myśli. Takim dziedzictwem będzie na pewno 4 czerwca i wielkie święto wolności i solidarności. To będzie święto siłą rzeczy dedykowane Pawłowi Adamowiczowi i temu, jakie stawiał sobie pytania o samorząd, o Gdańsk, o Polskę, o naszą kondycję jako społeczeństwa - mówiła.

"Chcemy zaproponować stół, stół powinien łączyć"

Prezydent-elekt Gdańska zapytana, czy będzie chciała, by 4 czerwca był świętem wszystkich, a do Gdańska przyjechali również politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym premier czy Jarosław Kaczyński, odpowiedziała, że "bardzo by chciała, żebyśmy umieli znaleźć wspólny język, żebyśmy umieli znaleźć to, co łączy, a nie dzieli".

- Ale nie jestem naiwna. Wiem, że to nie będzie proste ani łatwe. Dla wielu z uczestników dzisiejszego - nie bójmy się użyć tego słowa - sporu politycznego podanie sobie ręki może być trudne. Dlatego w Gdańsku chcemy zaproponować stół. Myślę, że to jest taki rok, 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu, 30. rocznica częściowo wolnych wyborów, gdzie możemy zasiąść przy jednym stole, bo stół powinien łączyć - mówiła.

- Zapraszamy wszystkich, którzy odpowiedzą na to zaproszenie. Wspólnie z samorządowcami ustaliliśmy, że na pewno zapraszamy do komitetu honorowego obchodów święta wolności i solidarności wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Niezależnie od tego, którą stronę, czy rządową czy wtedy opozycyjną, reprezentowali. Święto będzie otwarte dla każdego obywatela - podkreślała.

Dulkiewicz pytana, co dzisiaj powiedziałaby zmarłemu prezydentowi Adamowiczowi, odpowiedziała: - Szefie, wysoko postawiłeś poprzeczkę, będę starała się dosięgnąć.

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska były konsekwencją wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "KROPKA NAD I"