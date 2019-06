"O tematach trudnych, o problemach historycznych". Duda spotkał się z Zełenskim

Foto: tvn24 Video: tvn24

Paweł Kowal o wyborach na Ukrainie

21.04| Według byłego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Kowala "wszystko wskazuje na to, że wygra Zełenski" - Ale zobaczymy. Te przesunięcia głosów, jak dochodziły wiadomości ze sztabów wyborczych, były w ostatniej chwili. Nie wydaje się, żeby były one na tyle istotne, by zmienić ten prognozowany wynik wyborów – dodał.

