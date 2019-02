Andrzej Duda i Mike Pence oddają hołd zgładzonym w Auschwitz

Video: tvn24

Pompeo: żaden kraj nie powinien i nie będzie dominował w...

14.02 | Żaden kraj nie powinien i nie będzie dominował dzisiejszej dyskusji; jesteśmy tu z tego samego powodu: by doprowadzić do współpracy i pokoju na Bliskim Wschodzie; chcemy, by wszystkie państwa wspólnie walczyły o rozwiązanie problemów - mówił w czwartek w Warszawie sekretarz stanu USA Mike'a Pompeo.

»