Drugie zawiadomienie do prokuratury w sprawie KNF. Ma dotyczyć doradcy prezydenta





Do prokuratury wpłynęło drugie zawiadomienie w sprawie oskarżeń prezesa Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego. Ma dotyczyć Zdzisława Sokala, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i doradcy prezydenta. Reprezentujący Czarneckiego mecenas Roman Giertych potwierdził Radiu ZET, że złożył drugie zawiadomienie.

We wtorkowym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "40 milionów i nie będzie kłopotów". Dziennikarze opublikowali nagranie fragmentu rozmowy, w której szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Bank Leszkowi Czarneckiemu: przychylność w zamian za zatrudnienie wskazanego prawnika. Według dziennika wynagrodzenie dla niego miało wynieść około 40 milionów złotych. W rozmowie pojawił się także wątek Zdzisława Sokala.

Zawiadomienie w sprawie Sokala

Mecenas Roman Giertych potwierdził Radiu ZET, że złożył drugie zawiadomienie. Dodał, że dołączył do niego taśmę z nagraniem rozmowy Leszka Czarneckiego z szefem KNF Markiem Chrzanowskim. Jak podało Radio ZET, w zawiadomieniu napisano, że Zdzisław Sokal miał lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny bank.

W zawiadomieniu Giertych miał też zawrzeć informację, że 8 listopada sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, który przewiduje przejmowanie banków decyzją administracyjną KNF. Chodziłoby o banki, w których suma funduszy własnych spadła poniżej poziomu przewidzianego w Prawie bankowym.

Wątek Sokala w nagranej rozmowie

W rozmowie nagranej przez Leszka Czarneckiego przewodniczący KNF Marek Chrzanowski mówił o Zdzisławie Sokalu, że "ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa że Getin powinien upaść za złotówkę, zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych. Czyli ten bank, który to przejmie. I to jest jego wizja rozwiązania sprawy i nas (resztę składu KNF) atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku u prezydenta, u premiera".

Czarnecki w nagranej rozmowie dzielił się niepokojem związanym z działaniami Sokala.

- Wie pan, tak pana słucham i z ust pana Sokala się pojawiały takie uwagi, że my jesteśmy jakąś zorganizowaną grupą przestępczą. Zresztą to nie raz nie dwa powtarzał na spotkaniach już z samym zarządem BFG i tam [jest] taka ogromna nieufność w stosunku do tego, co my robimy. Po prostu [się] zastanawiam, że tak powiem, jaki jest cel działań drugiej strony. Bo jeżeli celem jest przejęcie tego banku za złotówkę i przekazanie go czy też znacjonalizowanie to nazywam rzecz po imieniu: to jest po prostu kradzież. Coś nieprawdopodobnego - miał mówić Czarnecki.

Marek Chrzanowski we wtorek po godzinie 15 poinformował, że złożył rezygnację z funkcji szefa KNF.

Giertych składa pierwsze zawiadomienie, mówi o korupcji

W pierwszym zawiadomieniu do prokuratury, jakie złożył pełnomocnik biznesmena Roman Giertych, wniósł o ściganie Chrzanowskiego i wszczęcie śledztwa w sprawie próby korupcji.

Jak mówił we wtorek Giertych w rozmowie z TVN24, "sam fakt, że szef Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się do właściciela banku, aby zatrudnił określoną osobę i negocjuje z nim wysokość wynagrodzenia tej osoby, to już jest korupcja".

Mecenas wyjaśniał, dlaczego złożył w imieniu swojego klienta zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa dopiero 7 listopada, skoro Czarnecki nagrał rozmowę z Chrzanowskim 28 marca tego roku.

- Prezes Czarnecki musiał przygotować swoje biznesy do tego, co się dzieje. Można było przewidzieć, że ujawnienie tej taśmy i informacja o złożeniu zawiadomienia do prokuratury wywoła burzę medialną - tłumaczył.

Oglądaj Wideo: tvn24 Roman Giertych o propozycji szefa KNF