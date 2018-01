Prawosławne Boże Narodzenie. Urzędy i szkoły zamknięte





Wierni obrządku wschodniego obchodzą drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Z tego powodu część urzędów np. w województwie podlaskim jest zamknięta. Nie odbywały się również lekcje w niektórych samorządowych szkołach i przedszkolach.

W poniedziałek przypada drugi dzień świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, obchodzonych w tym terminie m.in. przez prawosławnych. Największe w kraju skupiska wyznawców prawosławia są na Podlasiu, zwłaszcza w jego południowo-wschodniej części. Boże Narodzenie świętują zgodnie z kalendarzem juliańskim, czyli 13 dni po katolikach i protestantach.

Na Podlasiu zamknięte szkoły i urzędy

Wigilia tych świąt przypada 6 stycznia w powszechnym kalendarzu gregoriańskim. Chrześcijanie obrządków zachodnich obchodzą w tym dniu święto Objawienia Pańskiego, zwane Świętem Trzech Króli.



W tych częściach województwa podlaskiego, gdzie prawosławnych jest najwięcej, zamknięte są niektóre urzędy samorządowe. Nieczynny jest m.in. Urząd Marszałkowski w Białymstoku oraz starostwa powiatowe w Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Nie pracuje też Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim i urzędy gminne w Narwi czy Orli. Władze samorządowe najczęściej korzystają z możliwości wykorzystania przez pracowników dnia wolnego za 6 stycznia, który w tym roku wypadł w sobotę.



W części szkół w regionie nie ma lekcji. Tu, na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o organizacji roku szkolnego decyzje były w rękach dyrektorów.



Jak wynika z informacji przekazanych przez białostocki magistrat, w stolicy województwa podlaskiego lekcji nie ma w poniedziałek w 34 spośród 69 samorządowych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Wolne mają też studenci białostockich uczelni.

Życzenia prawosławnym złożył m.in. premier

Wiernym obrządku wschodniego życzenia złożył m.in. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. "Niech celebracja misterium narodzin Boga będzie więc również okazją do kontemplacji wielkości Stworzenia i wspaniałości ludzkiej natury, którą – z Maryi Dziewicy – przyjął rodzący się Bóg" - napisał abp Gądecki w okolicznościowym liście.

Świąteczne życzenia do prawosławnych, grekokatolików i staroobrzędowców skierował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że polskie cerkwie leżą nie tylko w najpiękniejszych miejscach, regionach naszego kraju, ale stanowią też "nieodzowną, kluczową część naszej kultury".

- Wzbogacają naszą kulturę i naszą narodową, państwową tożsamość. A dzielenie się prosforą przy wigilijnym stole i modlitwa przy ikonach, jest tak samo ważna i tak samo piękna, jak dzielenie się opłatkiem i modlitwa przy bożonarodzeniowej szopce - wskazał premier.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w kraju nie ma. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób.