Kościół wspomina dziś swojego pierwszego męczennika

Video: Fakty TVN

Strach i nadzieja na ziemi naznaczonej historią

Gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda, chrześcijanie wracają myślami do Betlejem, a niektórzy nawet tam jadą, chcąc dotknąć miejsca opisanego w ewangeliach. Na ziemi naznaczonej historią, ważnej dla trzech religii - odczuwają silniej niż gdzie indziej to, co nas łączy, a co dzieli, co jest wielkie, a co małe. Spotykają tam strach. I spotykają nadzieję.

