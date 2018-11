W Olsztynie bez zmian. Grzymowicz pokonał Małkowskiego

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk Video: tvn24

"Jakiego utopiła frekwencja"

25.10 | Patryk Jaki osiągnął dobry wynik, bo 30% to było tyle mniej więcej, ile miał w sondażach. No 28%, ale on normalnie pewnie gwarantowałby II turę. Człowiek zrobił bardzo dobrą kampanię, bardzo intensywną, trwającą pół roku. Troszeczkę utopiła go frekwencja. Była duża frekwencja. Ludzie w Warszawie poszli głosować na zasadzie anty-PiS, ale pewnie też w innych dużych miastach. Myślę, że poszedł zagłosować taki elektorat, dla którego ważne są kwestie bycia w UE, ludzie, których łatwiej wystraszyć polexitem – powiedział w TVN24 w programie „Rozmowa Piaseckiego” były rzecznik prezydenta, Krzysztof Łapiński.

