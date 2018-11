Samorządowa dogrywka w 649 miastach i gminach





Dziś druga tura wyborów samorządowych, w ramach której wybrani zostaną wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w 649 gminach i miastach. W tych miejscach w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

Wieczór wyborczy w TVN24 i tvn24.pl W niedzielę 4... czytaj dalej » Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7 i potrwa do 21.

Druga tura wyborów zostanie przeprowadzona między innymi w pięciu miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. W wyborach samorządowych w 2014 roku, drugą turę wyborów przeprowadzono w 11 miastach wojewódzkich).

W niedzielę planowane są również dwie konferencje prasowe Państwowej Komisji Wyborczej - o godzinie 13 i 18. Zostaną wtedy przedstawione informacje o przebiegu głosowania, ewentualnych incydentach wyborczych oraz frekwencji. Na konferencji o godzinie 13 PKW poda stan frekwencji wyborczej na godzinie 12, na konferencji o godzinie 18 - stan na godzinę 17.

O wynikach głosowania w drugiej turze PKW poinformuje na konferencji prasowej, gdy ustalone zostaną wyniki wyborów na obszarze wszystkich województw. Według informacji przekazanych przez rzecznika Krajowego Biura Wyborczego Wojciecha Dąbrówkę konferencja może odbyć się w nocy z niedzieli na poniedziałek lub jutro nad ranem.

Wieczór wyborczy w TVN24 i na tvn24.pl

Dogrywka w prawie 650 miastach i gminach. Sprawdź, gdzie odbędą się wybory 4 listopada... czytaj dalej » Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej na antenie TVN24 i portalu tvn24.pl podamy wyniki sondażu exit poll, który zostanie przeprowadzony przez firmę Ipsos w Krakowie, Gdańsku i Kielcach.

Ankieterzy Ipsos będą pracowali przed 130 obwodowymi komisjami wyborczymi. W Gdańsku i Krakowie przed 50, a w Kielcach przed 30. Łącznie przeprowadzą blisko 15 000 wywiadów.

Wieczór wyborczy w TVN24 od godziny 20.40 poprowadzi Grzegorz Kajdanowicz. Reakcje powyborcze przedstawi Radosław Mróz. Goście Konrada Piaseckiego i Małgorzaty Łaszcz w specjalnych wydaniach "Kawy na ławę" i "Loży prasowej" skomentują sondażowe wyniki i dokonają pierwszego podsumowania.

Jak głosować?

Oglądaj Wideo: tvn24 Spot PKW- instrukcja "jak głosować w II turze"

W lokalu wyborczym otrzymamy tylko jedną kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów. Na karcie można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku.

Znowelizowany w styczniu Kodeks wyborczy wprowadził nową definicję znaku X, według której są to "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki". Ponadto, nowela wprowadziła przepis, na mocy którego dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. Dotychczas w kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można było dokonywać żadnych korekt.

Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

W swoim stanowisku PKW wyjaśniła, że dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii, nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku w innej kratce, zawrze w niej taki znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.

Komisja podkreśliła, że tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Na karcie do głosowania powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Po wypełnieniu kart wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej. Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.