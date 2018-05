Majówka na drogach. Ponad 550 wypadków, 50 ofiar





Od piątku do czwartku na polskich drogach doszło do ponad 550 wypadków, w których zginęło 51 osób, a ponad 700 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 2,5 tysiąca kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu - poinformowała w piątek Komenda Główna Policji.

Od zeszłego piątku policja prowadzi akcję w związku z wyjazdami na długi weekend majowy. Potrwa do 6 maja. W tym czasie na drogach pracuje nawet 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze skupiają się głównie na wyjazdach i wjazdach do większych miast, gdzie można się spodziewać największych utrudnień. Kontrole w głównej mierze dotyczą przekraczania prędkości i jazdy pod wpływem alkoholu.

Nie zatrzymał się do kontroli, szuka go policja. "Jego brawurowa jazda stanowi zagrożenie" W terenie... czytaj dalej » Jak poinformował Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, od piątku do czwartku w 550 wypadkach drogowych zginęło 51 osób, zaś ponad 700 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 2,5 tysiąca kierowców jadących pod wpływem alkoholu. Zaznaczył, że chodzi nie tylko o osoby, które kierowały pojazdami w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu powyżej 0,5 promila), ale też po spożyciu alkoholu (zawartość alkoholu między 0,2 a 0,5 promila).

Główna przyczyna - nadmierna prędkość

Kobryś powiedział, że najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych jest nadmierna prędkość.

- Pogoda bardzo 'czaruje' i ludzie często myślą, że przy danej prędkości są w stanie zapanować nad pojazdem, a okazuje się, że nie do końca dają radę. Stąd dochodzi później do otwarcia oczu na rzeczywistość, która niestety bardzo szybko się zbliża - powiedział.

Tegoroczna akcja policji w związku z majówką zakończy się wieczorem 6 maja. Największej liczby policyjnych patroli można się spodziewać ostatniego dnia akcji. Wtedy na drogi wyjedzie ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego. W pierwszej kolejności skupią się na kierowaniu ruchem, kontroli prędkości pojazdów i trzeźwości kierowców. Będą także sprawdzali sposób przewożenia pasażerów, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia ładunków.