Na sygnale przez miasto, 11 kilometrów w kwadrans. Tak Macierewicz jeździ do Sejmu

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Zabrał mnie do SPA, rozebrał się do naga". Ks. Mariusz K. w...

20.03 | Przed moimi urodzinami ksiądz Mariusz powiedział, że ma dla mnie niespodziankę. Zabrał mnie do SPA, rozebrał się w środku do naga, nakłaniał mnie, żebym też się rozebrał. Wracaliśmy do domu, zatrzymał się gdzieś w środku pola, nie mam nawet pojęcia gdzie to było, nie minęło 15 minut, a on się zaczął do mnie dobierać - tak w rozmowie z TVN24 Dariusz Kołodziej opowiadał o okolicznościach swojej tragedii. Najprawdopodobniej w czwartek zapadnie wyrok świeckiego sądu pierwszej instancji w sprawie ks. Mariusza K. Grozi mu do 12 lat więzienia.

»