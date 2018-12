Wiadomość na wagę życia. Dopracowano system ostrzegania

Foto: tvn24 Video: tvn24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: w Wiśle śladowe ilości mazutu

16.07 | Janusz Skulich z rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformował, że wielkości 5-9 ton mazutu, który wydostał się z elektrowni Kozienice, są szacunkowe. - To są ilości, które się uwolniły z instalacji, ale nie oznacza to, że przedostały się do Wisły, bo pomiędzy instalacją, a głównym nurtem Wisły jest zapora, śluza, która ma komorę chłonną. Większość mazutu jest w tej chwili w tej komorze chłonnej - powiedział. Dodał, że w nurcie Wisły są "śladowe ilości" substancji.

