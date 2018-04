Tusk przed sądem. "Nie odpowiadałem politycznie za wizytę Lecha Kaczyńskiego"

Po godzinie 10 rozpoczęło się przesłuchanie przewodniczącego Rady Europejskiej i byłego premiera Donalda Tuska w warszawskim Sądzie Okręgowym w procesie Tomasza Arabskiego, byłego szefa jego kancelarii. Sprawa dotyczy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu z 10 kwietnia 2010 roku.

Mec. Lew Mirski pyta, czy prezydent musiał załatwiać organizację lotu do Katynia z kancelarią premiera. Zdaniem Tuska "to w jaki sposób, te mechanizmy działały, jest szczegółowo opisane w dokumentacji".

- Nigdy nie było to przedmiotem mojej refleksji - tak Tusk odpowiedział na pytanie mec. Mirskiego na temat statusu lotu prezydenckiego do Katynia w 2010 roku.

Tusk: 10 kwietnia, bo taką ostateczną datę przyjął i zaproponował minister Przewoźnik, jako datę uroczystości a nie wizyt międzypaństwowych. Na uczestnictwo w nich zdecydował się prezydent Lech Kaczyński. Było jasne, że to on będzie wtedy stał na czele tych uroczystości.

Tusk: - Polska strona dawała jasno do zrozumienia, że podstawą do lepszych relacji polsko-rosyjskich musi być wspólna ocena wydarzeń historycznych.

- Nie jest rolą premiera zajmować się detalami organizacyjnymi. Do premiera należy decyzja jaki jest cel polityczny, co chce się osiągnąć dla państwa - mówił Tusk.

09:52

Tusk przyjechał do warszawskiego sądu samochodem, w towarzystwie między innymi swego współpracownika, byłego rzecznika rządu, Pawła Grasia. Przed sądem przywitała do grupa zwolenników - polityków PO i działaczy Komitetu Obrony Demokracji. "Tu jest Polska!" - między innymi takie okrzyki można było usłyszeć przed gmachem SO w Warszawie.

"Nie mam się czego bać, pan prezes Kaczyński mnie nie przestraszy" W intencji... czytaj dalej » W tłumie są między innymi posłanki Platformy: Małgorzata Kidawa-Błońska i Joanna Mucha. Wicemarszałek Sejmu powiedziała dziennikarzom, że wolałaby, aby Tusk przyjeżdżał do Warszawy "na spotkania z przyjaciółmi, a nie do tłumaczenia się z niedorzecznych oskarżeń".

- I naprawdę każdy jego pobyt w Warszawie to sprawa w prokuraturze albo w sądzie. Chyba już czas, żeby było normalnie - dodała Kidawa-Błońska.

Na miejscu są także przeciwnicy byłego premiera. Jeden z mężczyzn trzyma transparent o treści: "Współwinni zbrodni wciąż żyją bezkarnie. Mord Smoleńsk 2010".

"Żadnej sensacji"

- Nie o nastrój chodzi, tylko o ważne sprawy - mówił dziennikarzom Donald Tusk, wychodząc w poniedziałek rano ze swojego domu w Sopocie i wsiadając do samochodu.

Były premier jest świadkiem w procesie byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku.

- Sąd wzywa mnie na świadka w sprawie, więc tak jak każdy obywatel i ja mam ten obowiązek. Żadnej sensacji - mówił niedawno Tusk, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej.

"Wobec rozbieżności w zeznaniach"

Tusk: sugestie, że chcę zablokować porozumienie z Brukselą, są absurdalne Sugestie czy... czytaj dalej » Rozprawę - w charakterze publiczności - obserwuje kilkadziesiąt osób, w większości dziennikarzy. Wnioski o wydanie kart wstępu można było już składać w sądzie od stycznia.

Proces Arabskiego i czterech innych urzędników - zainicjowany prywatnym aktem oskarżenia - rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Warszawie w marcu 2016 roku. Poza szefem Kancelarii premiera z lat 2007-2013 oskarżonych jest dwoje urzędników kancelarii - Monika B. i Miłosław K. oraz dwoje pracowników ambasady RP w Moskwie - Justyna G. i Grzegorz C. Grozi im do 3 lat więzienia.

We wrześniu zeszłego roku sąd zapytał strony, czy odczytać zeznania Tuska z prokuratury, czy też wezwać go na rozprawę jako świadka. W imieniu oskarżycieli prywatnych mecenas Anna Mazur powiedziała, że wnosi o wezwanie byłego premiera "wobec rozbieżności w zeznaniach". Dodała, że powinien on mieć wiedzę o działaniach Arabskiego w całej sprawie.

- Rozumiejąc intencje oskarżenia, które stoi na stanowisku, że z racji pełnionej wówczas funkcji świadek może posiadać wiedzę odnośnie do zdarzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, tego świadka oczywiście przesłuchamy. Natomiast chcielibyśmy to uczynić na koniec postępowania, po przesłuchaniu innych świadków - zdecydował we wrześniu przewodniczący składu sędziowskiego Hubert Gąsior.

Oglądaj Wideo: tvn24 Przesłuchanie Tuska o 10 w Warszawie

Wznawiany proces

"Jedyna nadzieja opozycji to Donald Tusk" Dzisiejsza... czytaj dalej » Podstawą złożonego w grudniu 2014 roku prywatnego aktu oskarżenia jest artykułu 231 Kodeksu karnego, który przewiduje do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego.

Akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w listopadzie 2014 roku umorzyła prawomocnie śledztwo ws. organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska z 7 i 10 kwietnia 2010 roku. Prokuratura oceniła wtedy, że choć były nieprawidłowości przy organizacji przez cywilnych urzędników lotów do Smoleńska w 2010 roku, to nie wystarczają one do postawienia zarzutów. Wcześniej śledztwo było dwukrotnie umarzane i dwukrotnie sąd nakazywał jego wznowienie.

Zgodnie z przepisami prawomocne umorzenie otworzyło drogę prywatnemu (subsydiarnemu) aktowi oskarżenia. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy - między innymi Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna.

Do procesu - jako "rzecznik praworządności" - przyłączyła się prokuratura. W rozprawach uczestniczy zwykle dwóch prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Niedopełnienie obowiązków

Tusk kontra Szymański. "Stać chyba ministra na coś na wyższym poziomie" Donald Tusk... czytaj dalej » Arabskiemu oskarżyciele prywatni zarzucili między innymi niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru i koordynacji nad zapewnieniem specjalnego transportu wojskowego dla prezydenta RP. Byłemu szefowi kancelarii premiera zarzucono niepoczynienie ustaleń co do statusu lotniska w Smoleńsku, które "w świetle prawa lotniczego nie było lotniskiem", a także niepoinformowanie "uprawnionych służb o znanym mu statusie tego terenu, podczas gdy status lotniska miał istotne znaczenie dla bezpieczeństwa lotu i zakresu obowiązków służb".

Ponadto przekonywano w oskarżeniu, że Arabski "nie zapewnił sprawnego i terminowego" obiegu dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu lotu.

Pozostałym urzędnikom oskarżyciele zarzucili między innymi brak ustaleń w sprawie statusu lotniska, nieterminowe dostarczanie dokumentów oraz niezweryfikowanie aktualności tak zwanych kart podejścia do lotniska. "Ewidencja składanych zamówień i wykonywanych lotów przez kancelarię premiera była prowadzona w sposób niedokładny, nierzetelny i niekompletny, co utrudniało koordynację i monitorowanie wykonywania transportu specjalnego" - wskazali oskarżyciele.

"Nie przyznaje się"

W pisemnych odpowiedziach na akt oskarżenia złożonych jeszcze przed rozpoczęciem procesu, obrońcy urzędników wnieśli o uniewinnienie swoich klientów. Obrońca Arabskiego podkreślał na przykład, że za zapewnienie bezpieczeństwa lotu odpowiadał 36. specpułk zajmujący się wówczas transportem najważniejszych osób w państwie, a do obowiązków szefa kancelarii premiera nie należał ani wybór miejsca lądowania, ani ustalanie statusu lotniska. Wskazywał, że nie było związku między działaniem oskarżonego, a obniżeniem poziomu bezpieczeństwa lotu.

"Zostało zadanych wiele pytań". Komorowski przesłuchany Rozmowa z... czytaj dalej » W sierpniu 2016 roku Arabski powiedział przed sądem: - Nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów, bo jestem niewinny.

- Nie uczestniczyłem - ani ja, ani kancelaria premiera - w organizacji lotu prezydenta 10 kwietnia 2010 roku. Organizatorem wyjazdu prezydenta do Katynia była Kancelaria Prezydenta. Nigdy nie był organizowany tak zwany wspólny wyjazd do Katynia, więc co za tym idzie, tak zwane rozdzielenie wizyt nigdy nie miało miejsca - przekazał w krótkim oświadczeniu. Dodał, że termin "rozdzielenie wizyt" funkcjonuje w publicystyce politycznej, bardzo często agresywnie, ale - podkreślił - nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości.

Przed warszawskim Sądem Okręgowym przesłuchani już zostali w tej sprawie liczni świadkowie, między innymi były szef MSZ Radosław Sikorski, wielu ówczesnych urzędników Kancelarii Prezydenta, KPRM oraz ambasady w Moskwie, a także przedstawiciele ówczesnego kierownictwa BOR i 36. specpułku.

Na początku stycznia sąd rozpoczął tak zwane zaliczanie materiału dowodowego. Zazwyczaj jest to jedna z ostatnich czynności w procesie przed jego zakończeniem, mowami końcowymi stron i wyrokiem. Poza przesłuchaniem Tuska zaplanowany jest jeszcze jeden termin rozprawy - 8 maja przesłuchany ma zostać niemogący wcześniej zeznawać Paweł O., w 2010 roku oficer 36. specpułku. Konieczne okażą się zapewne jeszcze dodatkowe terminy na zakończenie zaliczania materiału dowodowego.