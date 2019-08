Tusk: nie wybieram się na uroczystości do Warszawy

Video: tvn24

Tusk: ministerstwo sprawiedliwości stało się ministerstwem...

30.08.| Ja nie będę namawiał nikogo, żeby dymisjonował tego czy innego ministra, ale mam jednoznaczny pogląd na temat tego, co stało się w tym ministerstwie (sprawiedliwości - red.). Ministerstwie, które zaskakująco z ministerstwa sprawiedliwości stało się ministerstwem nienawiści i pogardy. Tak to oceniam. Między bajki należy włożyć to, że nikt nie wiedział, co się dzieje i co wyprawiają wiceministrowie i inni urzędnicy w ministerstwie. Wszystko wskazuje, że oni znaleźli się tam właśnie dlatego, że mają tego typu przedziwne kwalifikacje. Nie znaleźli się w najbliższym otoczeniu ministra Ziobry ze względu na jakieś nadzwyczajne etyczne czy estetyczne walory. Mam głębokie przekonanie, że stali się rdzeniem ministerstwa właśnie dlatego, że są zdolni do takich rzeczy - powiedział Tusk.

»