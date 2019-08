Donald Tusk w "Faktach po Faktach"

Jestem do dyspozycji, jeśli Jarosław Kaczyński zdobyłby się na odwagę i chciałby ze mną debatować - powiedział w "Faktach po Faktach" Donald Tusk, szef Rady Europejskiej i były premier. Zadeklarował, że "2 grudnia w tej stacji" może opowiedzieć, jak widzi dalszą przyszłość polityczną Polski i swoją. Wcześniej poinformował, że w związku ze sposobem, w jaki został zaproszony przez polskie władze, nie wybiera się do Warszawy na uroczystości 80. rocznicy wybuchu wojny. Mówił także między innymi o odwołanej wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w naszym kraju, aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi i komisji śledczej do spraw VAT, która - w ocenie Tuska - traktuje upolowanie go "jako jeden ze swoich celów".

20:13 Tusk: nie jestem pewien, czy premier Wielkiej Brytanii jest zdeterminowany, żeby zbudować porozumienie

20:12 Tusk: byłem bardzo przeciwny brexitowi

20:12 Tusk: moim zadaniem będzie działanie, żeby uniknąć twardego brexitu

20:11 Tusk o brexicie: nie zmieniam swojej opinii

20:11 Tusk: my wszyscy trochę jesteśmy ofiarami tego, co się dzieje w brytyjskiej polityce wewnętrznej

20:09 Donald Tusk o interesie polskich rolników w UE za jego rządów: to czego nie udało się uzyskać jedną metodą, uzyskaliśmy inną

20:08 Szef Rady Europejskiej o Wojciechowskim: PiS chce zbudować monopol na wsi, stąd ta decyzja o jego kandydaturze na unijnego komisarza

20:06 Tusk: uszczelnienie VAT przez obecny rząd to jest mit

20:06 Tusk o rządzie za swojej kadencji: byliśmy skoncentrowani na tym, żeby Polska nie wpadła w kłopoty takie, jak większość krajów UE. Udało się Polskę uratować od tego tąpnięcia

20:05 Tusk: komisja ds. VAT formułuje najbardziej nieprawdopodobne oskarżenia

20:05 Były premier Donald Tusk: wszystkie działania uszczelniające VAT podjął mój rząd

20:03 Tusk o komisji ds. VAT: to nie jest jedyna komisja, jedyny organ PiS, który od pierwszych dni władzy Kaczyńskiego traktuje upolowanie mnie jako jeden ze swoich celów

20:02 Tusk: jeśli bierze się funkcję premiera to po to, żeby sprawować władzę i z przekonaniem, że robi się to najlepiej

20:00 Szef Rady Europejskiej Donald Tusk: nie jestem wielbicielem premierowstwa Mateusza Morawieckiego

19:59 Tusk: Kaczyński ma obsesję na moim punkcie

19:59 Tusk: nie wydaje mi się, że Kaczyński byłby gotowy brać odpowiedzialność nie tylko za kampanię, ale i za rządzenie

19:57 Donald Tusk: jestem do dyspozycji, jeśli Jarosław Kaczyński zdobyłby się na odwagę i chciałby ze mną debatować

19:56 Tusk: 2 grudnia mogę opowiedzieć w tej stacji, jak widzę dalszą przyszłość polityczną Polski i swoją Oglądaj Wideo: tvn24 Tusk: drugiego grudnia mogę konkretnie w waszej stacji opowiedzieć o tym, jak widzę swoją przyszłość

19:55 Tusk o swojej obecności w kampanii wyborczej w Polsce: mam kilka zadań do wykonania, jestem w Brukseli do 1 grudnia

19:54 Tusk: nie mam wątpliwości, kto ma dzisiaj w Polsce rację w tych fundamentalnych kwestiach, między innymi przyzwoitości, prawa, konstytucji

19:53 Donald Tusk: opozycja znalazła wspólny język w wyborach do PE, dzisiaj sytuacja jest trochę inna

19:52 Tusk: rozbicie opozycji nie przynosi dobrych efektów

19:51 Tusk o liderze PSL: jest człowiekiem przyzwoitym, to wyznacza pewne granice

19:51 Tusk: strach jest w polityce szczególnie najgorszym doradcą

19:50 Były premier Donald Tusk: w polskiej polityce prawie wszystko jest możliwe

19:49 Tusk: PiS wydaje się mocny, ale nie ma takiego teflonu, który nie podlega zużyciu

19:48 Donald Tusk: nikt nie dawał mi i Platformie Obywatelskiej szans na zwycięstwo, a zwyciężyliśmy

19:47 Donald Tusk ocenił, że zjednoczona opozycja miałaby większe szanse na wygraną

19:47 Tusk: rolą liderów jest organizowanie pracy opozycji

19:45 Tusk o opozycji przed wyborami: byłem i jestem zwolennikiem tego, żeby wokół spraw najważniejszych się jednoczyć

19:44 Tusk: też nie byłem aniołkiem w polityce, trzeba być twardym

19:44 Tusk: ci, którzy uważają, że polityka powinna wyglądać inaczej, nie powinni kapitulować

19:43 Tusk: wolałbym żyć ze świadomością, że istnieje alternatywa dla polityki kłamstwa

19:42 Donald Tusk o sondażach wyborczych: warunki, w jakich pracuje opozycja są trudniejsze niż warunki, w których pracował PiS w poprzednich wyborach

19:41 Tusk: moja rodzina w zasadzie nie korzystała z takiego transportu. Był jeden przypadek, więcej się nie powtórzył

19:40 Tusk o swoich lotach rządowym samolotem: nigdy niczego nie ukrywaliśmy

19:39 Tusk o lotach Kuchcińskiego: niepokojące jest, że ukrywa się, zataja dokumenty

19:38 Tusk o hejcie: skala przerosła wszystkie nasze wyobrażenia

19:38 Tusk: mamy do czynienia ze zorganizowanym systemem upokarzania, z kampanią oszczerstwa i to wszystko jest ulokowane na szczytach władzy. To niepokojące

19:37 Tusk: jest dla mnie zaskoczeniem, że ktoś może ulec złudzeniu, że problemem jest jednorazowa akcja Piebiaka Oglądaj Wideo: tvn24 Tusk o sprawie hejtu wobec wybranych sędziów

19:36 Były premier Donald Tusk: może jest to trend nie tylko w Polsce, ale trzeba zrobić wszystko, żeby go zatrzymać

19:35 Tusk: między bajki należy włożyć to, że nikt nie wiedział, co się dzieje

19:33 Donald Tusk o aferze hejterskiej: powinienem powstrzymać się od komentarza, ale sprawa jest bulwersująca Oglądaj Wideo: tvn24 Tusk: ministerstwo sprawiedliwości stało się ministerstwem nienawiści i pogardy

19:32 Tusk o relacji USA-Ukraina: rola Polski i prezydenta Andrzeja Dudy mogłaby tu być ważąca

19:31 Tusk: nie sądzę, żeby fakt, że trwa kampania w Polsce wpływał na decyzję Trumpa

19:31 Tusk: żałuję, ostrej dyskusji z Trumpem w sprawie Rosji i G7 Oglądaj Wideo: tvn24 "Widać, że Polska nie jest najwyższym priorytetem z punktu widzenia prezydenta Trumpa"

19:29 Szef Rady Europejskiej: nie jest moją rolą komentować motywacje i powody, dla których Donald Trump odwołał wizytę w Polsce

19:29 Oglądaj Wideo: tvn24 Tusk: nie wybieram się do Polski na uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

19:28 Tusk: nie wybieram się na obchody rocznicy II wojny światowej

19:27 Tusk: jeśli chce się kogoś widzieć, powinno się go poważnie traktować

19:27 Donald Tusk o zaproszeniu na rocznicę wybuchu II wojny światowej: zaproszenie pojawiło się wczoraj na moim biurku

