Tusk w "Faktach po Faktach": nie sądziłem, że Kaczyński jest tak owładnięty obsesją pieniędzy

Tusk do liderów opozycji: nie powinniście się kłócić ze sobą

20.02 | Tusk: "Te wybory rozstrzygną jaka będzie Polska, jak będzie wyglądała Europa. To jest bardzo ważne, nie będę udawał, że to nie moja wojna, że to nie moje wybory, to są moje wybory. Z całej siły będę wspierał wszystkich tych w Polsce, dla których takie minimum demokratyczne coś znaczy. Przez to minimum rozumiem ład konstytucyjny, państwo prawa, uczciwość i przejrzystość tych, którzy rządzą, silna pozycja Polski w Europie."

Donald Tusk był w środę gościem Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w "Faktach po Faktach" w TVN24. Wśród tematów - zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, rola prezesa Prawa i Sprawiedliwości w świetle tak zwanych taśm Kaczyńskiego i przygotowania do brexitu.

Tusk: w najgorszym przypadku, jeśli Brytyjczycy nie przedstawią alternatywy, to jest w zapasie ten manewr. Lepsze to niż wyjście bez porozumienia

Tusk: oczywiście, jeśli Brytyjczycy nie zdążą z przygotowaniem jakiegoś wariantu, projektu, to istnieje możliwość przedłużenia negocjacji

Tusk do Brytyjczyków: niech przedstawią swój projekt na wyjście, my tego za nich nie zrobimy

Tusk : każdy działa tutaj tak, jak potrafi najlepiej, to nie jest najcięższy błąd czy grzech dzisiejszej polskiej polityki

Tusk o "jedynkach" PiS do europarlamentu: ja unikałbym informacji o tym, że ktoś startuje po to, żeby od razu zrezygnować. Coś mi tutaj nie pasuje.

Tusk : niestety sprawa jest dość jasna, ja nie będę występował tu w roli prokuratora, ja na to patrzę z pewnego dystansu, ale to nie znaczy, że z obojętnością

Tusk o Srebrnej i interesach Kaczyńskiego : znamy się długo, ja może nie jestem zaskoczony, ale że tak jest owładnięty obsesją pieniędzy to nie sądziłem, że dojdzie do tego etapu

Tusk : nie mam wątpliwości, że do jesiennych wyborów powinna iść szeroka koalicja

Tusk : na razie mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, to jest pierwsza część planu

Tusk : nie rozumiem kto i po co wpadł na pomysł organizowania spotkania grupy V4 w Izraelu

Tusk : ale nie będę obojętnie patrzył na to, co dzieje się w Polsce, a dzieją się bardzo złe rzeczy

Tusk : czuję się zobowiązany, żeby obchody 4 czerwca wyglądały tak, jak Paweł Adamowicz sobie to wymarzył

Tusk : jeśli komuś dzisiaj zależy na bezruchu, to aktualnej władzy, to PiS modli się dzisiaj o bezruch, apatia

Tusk : istotą takiej dobrej polityki dzisiaj jest zdolność przekraczania tego, co historia naznaczyła w sposób negatywny

Tusk o Koalicji Europejskiej : z najwyższym uznaniem myślę o tych wszystkich, którzy starają się zjednoczyć opozycję. Tam, gdzie to jest możliwe warto siły zjednoczyć. Ale też intuicja mi mówi, że to może nie wystarczyć

Tusk do liderów opozycji : nie powinniście się kłócić ze sobą

Tusk : bardzo doceniam to, co dzieje się po lewej stronie sceny politycznej, chodzi o partię Wiosna

Tusk : te wybory rozstrzygną jaka będzie Polska, jak będzie wyglądała Europa. To jest bardzo ważne, nie będę udawał, że to nie moja wojna, że to nie moje wybory, to są moje wybory

Tusk : z całej siły będę wspierał wszystkich tych w Polsce, dla których takie minimum demokratyczne coś znaczy. Przez to minimum rozumiem ład konstytucyjny, państwo prawa, uczciwość i przejrzystość tych, którzy rządzą, silna pozycja Polski w Europie.

Tusk : niektóre państwa mogą sobie na to pozwolić, ale nie Polska

Tusk: nie mam żadnych wątpliwości, że przyszłość Ukrainy to przyszłość Polski, a także całej Europy

Donald Tusk odniósł się do swojego przemówienia w parlamencie w Kijowie: byłem skoncentrowany na tym co dzieje się na Ukrainie

19:24

Donald Tusk wystąpił we wtorek w parlamencie w Kijowie w piątą rocznicę śmierci uczestników protestów na Majdanie z przełomu 2013 i 2014 r. Oświadczył, że nie może być sprawiedliwej Europy bez niepodległej i bezpiecznej Ukrainy.

- Przybyłem do was w piątą rocznicę dramatycznych wydarzeń na Majdanie, w rocznicę rewolucji godności, by podziękować wszystkim Ukraińcom. Przyjechałem jako przewodniczący Rady Europejskiej, ale także jako Polak, wasz najbliższy sąsiad i serdeczny przyjaciel - mówił w języku ukraińskim Tusk.

We wtorek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Zatwierdził on listy wyborcze w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Rzeczniczka partii Beata Mazurek przedstawiła dziennikarzom nazwiska "jedynek" i "dwójek" na listach. Znaleźli się na niej między innymi: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska czy minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

