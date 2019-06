Będziecie musieli odpowiedzieć, dlaczego prowadzicie prace komisji z próbą insynuowania, że ktoś z ówczesnych rządzących był zainteresowany, aby opóźnić wprowadzenie odwróconego VAT - powiedział w poniedziałek były premier Donald Tusk, zeznając przed sejmową komisją śledczą do spraw VAT. Jak podkreślił, "najgorliwszymi przeciwnikami odwróconego VAT był PiS i jego eksperci". - Opór PiS był też przy podnoszeniu wieku emerytalnego i nie przeszkodziło to wam w miesiąc go podwyższyć - ripostował przewodniczący komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.

W poniedziałek o godzinie 11 rozpoczęło się przesłuchanie szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Donalda Tuska przed sejmową komisją śledczą ds. VAT. Donald Tusk na początku przesłuchania oświadczył, że choć ustanowił pełnomocnika, nie będzie on obecny.

Tusk: najgorliwszym przeciwnikiem odwróconego VAT był PiS

Przewodniczący komisji śledczej Marcin Horała (PiS) pytał Tuska, dlaczego tak długo trwało przyjęcie przepisów dotyczących odwróconego VAT.

- Najgorliwszymi przeciwnikami odwróconego VAT był PiS i jego eksperci - odparł były premier. - A czy PiS miał wtedy większość? - dopytywał Horała.



- Kiedyś i tak będziecie musieli na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego dzisiaj prowadzicie prace komisji z próbą insynuowania, że ktoś z ówczesnych rządzących był zainteresowany, aby opóźnić wprowadzenie odwróconego VAT, chociaż robiliśmy wszystko, aby to zrobić. Przy pełnym oporze tych, którzy dzisiaj przesłuchują. Więc to jest argumentacja zupełnie nie fair - oświadczył Tusk.



Na jego wypowiedź Horała zareagował słowami: - Ja zwracam panu uwagę, że pełny opór PiS i ekspertów PiS był też na przykład przy podnoszeniu wieku emerytalnego dla Polaków i nie przeszkodziło to wam w miesiąc go podwyższyć.

Bez zgody na uzupełnienie posiedzenia o przesłuchanie Morawieckiego

Wcześniej, na początku posiedzenia, poseł klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska Zbigniew Konwiński złożył wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia "o przesłuchanie byłego członka Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku - pana Mateusza Morawieckiego".

- Komisja przesłuchiwała na okoliczność nagrań w (restauracji) Sowa i Przyjaciele pana Pawła Grasia, rzecznika rządu. Moim zdaniem, zasadne byłoby przesłuchanie pana Mateusza Morawieckiego, który - powiedzmy oględnie - wygłaszał dość oryginalne pomysły na ograniczenie potrzeb konsumpcyjnych Polaków, a tym samym, w konsekwencji, zmniejszania wpływów z podatku VAT - argumentował poseł.



Przewodniczący komisji Marcin Horała przyznał, że Morawiecki był członkiem Rady Gospodarczej przy ówczesnym premierze, ale - jak podkreślił - "do tej pory w żadnym wątku prac komisji nie pojawił się jakikolwiek wątek tej rady, że ona w czymkolwiek tutaj uczestniczyła". - Nawet gdyby tak było, to byśmy w pierwszej kolejności przesłuchiwali przewodniczącego Jana Krzysztofa Bieleckiego, a nie jednego z kilkunastu członków - zaznaczył.



Horała poddał wniosek Konwińskiego pod głosowanie. Za rozszerzeniem porządku o przesłuchanie premiera Morawieckiego głosowało trzech członków komisji, przeciw było pięciu, jeden wstrzymał się od głosu.

Tusk: istota wyłudzeń VAT związana jest ze wspólnym rynkiem europejskim

Przewodniczący sejmowej komisji zapytał, czy Tusk "mógłby osadzić w czasie", kiedy dowiedział się o problemach z podatkiem VAT w Polsce.



- Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że świadomość tego typu procederu jak wyłudzanie, afery podatkowe, oszustwa podatkowe towarzyszyła chyba wszystkim czynnym w polityce, niezależnie od zajmowanego stanowiska (...). Ten problem miał miejsce i był rozciągnięty w czasie - powiedział były premier.



Dodał, że jeżeli chodzi konkretnie o "zjawisko VAT-owskie", to jego nasilenie było związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, także ze strefą Schengen.



- Istotna, kluczowa dla sprawy przez państwa badanej część wyłudzeń VAT-owskich związana jest ze wspólnym rynkiem europejskim i sposobem rozliczania VAT wewnątrz UE - tłumaczył Tusk.



Jego zdaniem "sytuacja, która w Polsce miała miejsce, także ma miejsce dzisiaj w wielu innych państwach Unii Europejskiej". - Zmienność natężenia tego zjawiska jest charakterystyczna ze względu na system panujący w Unii Europejskiej i specyfikę podatku VAT. Dlatego trudno w sytuacji w Polsce o wyłudzeniach w podatku VAT mówić jako o konkretnym zdarzeniu o wyjątkowo masywnym nasileniu. Mieliśmy, mamy i - obawiam się - że będziemy mieli tego typu zdarzenia (...) w naszym kraju jak i w Unii Europejskiej - dodał szef Rady Europejskiej.

"Nikt nie ma wątpliwości, że komisja pracuje na zamówienie polityczne"

Tusk ocenił, że teza o szczególnym przypadku Polski jest niezgodna z faktami. - Zarówno w czasie, który państwo badacie, jak i w czasie, którego państwo z bliżej nieznanych powodów nie badacie - zaznaczył. - W całym tym czasie, zarówno przed 2007 roku, ale także dzisiaj, mamy do czynienia ze zjawiskami i miejscami w Unii Europejskiej, które przekraczają skalę tego zjawiska w Polsce. Dlatego, nie lekceważąc w żadnym stopniu, w najmniejszym stopniu, tego zjawiska na naszym krajowym podwórku, chcę wyraźnie podkreślić, że Polska nie była tutaj przypadkiem szczególnym czy wyjątkowym - mówił.

Horała przytoczył raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów, który - jak mówił - powstał w lipcu 2015 roku i dotyczył proponowanych rozwiązań systemowych ograniczających przestępstwa dotyczące VAT. - Jak rozumiem, świadek nie podziela opinii z tego raportu - zwrócił się do przesłuchiwanego Horała.



- Ja nie jestem tutaj po to, żeby prezentować slajdy, albo żeby oglądać slajdy, ale po to aby pomóc komisji wyjaśnić bardzo istotny problem, który także dzisiaj występuje w Polsce - odparł Tusk. Wskazał, że problem z wyłudzeniami VAT był nie tylko kiedyś, ale jest i obecnie. Ocenił, że "nikt nie ma wątpliwości, że komisja pracuje na zamówienie polityczne dzisiaj rządzącej partii".



- Kłopot polega na tym, i to jest kłopot raczej szanownej komisji i zleceniodawcy tej pracy, że jeślibyśmy założyli, iż mieliśmy do czynienia ze szczególnym, wyjątkowym na skalę europejską i w sensie historycznym zjawiskiem wyłudzenia VAT (...), to musielibyśmy przyjąć tę kliszę, ten sposób myśli, nazywania tego problemu także w odniesieniu do ostatnich trzech lat - mówił Tusk.



- Jeśli macie państwo przekonanie i staracie się je wpoić także polskiej opinii publicznej, że w latach 2007-15 dochodziło do nadzwyczajnych, a więc podejrzanych także z punktu widzenia logiki władzy zdarzeń, to jak ocenicie państwo tak zwaną lukę VAT w latach rządów PiS - 114 miliardów złotych, jeśli dobrze przypominam sobie dane, które pojawiały się także w pracach tej komisji - kontynuował.

"Przygotowujecie dość fatalną przyszłość dla swoich dzisiejszych mocodawców"

Tusk przekonywał, że jemu "w życiu do głowy by nie przyszło, aby formułować sądy, opinie, a często inwektywy, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej pod adresem moich rządów, na podstawie danych, które są także dostępne dzisiaj państwu".



- Jeśli macie państwo wyraźny problem z prawidłowym zdefiniowaniem tych zjawisk w latach 2007-15, to dlatego, że te zjawiska dzisiaj nie różnią się szczególnie wyraźnie ani skalą, ani charakterem - dodał.



- Tylko ja bym w życiu nie wpadł na pomysł, aby w związku z tym wywnioskować tezę, że premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński zajmują się grabieżą i okradają Polaków z miliardów złotych. Natomiast wielokrotnie słyszałem tego typu epitety pod adresem moim czy mojego rządu - powiedział były premier. - Uważam, że państwo w ten sposób formując, sugerując czy insynuując kwestię odpowiedzialności tak naprawdę przygotowujecie dość fatalną przyszłość dla swoich dzisiejszych mocodawców - dodał Tusk.

"Nieuczciwy zabieg"

Przewodniczący komisji zapytał byłego premiera, czy analizował dane, które pojawiły się w raporcie Komisji Europejskiej o rosnącej luce VAT. Jak powiedział, w 2007 roku Polska była krajem, w którym luka ta była najmniejsza, natomiast w 2015 roku była już jedną z najwyższych. Horała przekonywał, że pod względem ściągalności poboru VAT wyprzedziły nas niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej. - I co więcej, we wszystkich tych państwach, była gorsza koniunktura niż w Polsce - powiedział Horała.



- Nie będę komentował raportów, których nie mam w tej chwili na stole - odpowiedział Tusk. Stwierdził, że raport, który pokazuje skalę wyłudzeń, pochodzi z 2014 roku. - Zabieg, który pan stosuje jest po prostu nieuczciwy - ocenił były premier.



Horała przekonywał, że raport Komisji Europejskiej ukazuje dynamikę luki VAT w krajach Unii Europejskiej w latach 2013 - 2018.