Tusk o zatrzymaniu za Matkę Boską z tęczową aureolą: nie mieści mi się to w głowie





»

Szef Rady Europejskiej przebywa w Poznaniu w ramach centralnych uroczystości jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

- Uniwersytet to poważny problem, europejski problem. Czasami w latach spokoju wydaje się po prostu uczelnią, gdzie uczą się studenci, wykładają profesorowie i doktorzy, ale bywają takie momenty, kiedy uświadamiamy sobie, że uniwersytety to rdzeń Europy, że to gwarancja wolności, to przestrzeń publiczna, bez której żadna demokracja nie jest w stanie przetrwać - mówił.

"Misja uniwersytetu to istota europejskości"

Tusk zauważył, że w Polsce, "kilka dni temu rozpętała się burza po jednej wypowiedzi na Uniwersytecie Warszawskim". - Byłem tam świadkiem i uczestnikiem tego zdarzenia i co ciekawe, gorączka polityczna wokół słów, które tam padły, przesłoniła istotę problemu - ocenił.

Zarzut za Matkę Boską w tęczowej aureoli. Reaguje Helsińska Fundacja Praw Człowieka To sytuacja, w... czytaj dalej » - Kluczowe dzisiaj pytanie brzmi: ile (jest) wolności na polskich uczelniach, po co nam uniwersytety, czy uniwersytety pragną, co do tego nie mam wątpliwości, i mają możliwości w Europie, u nas, realizować w pełni tak zwaną trzecią misję: misję organizowania życia publicznego poza wykładami, misję organizowania ludzi o różnych poglądach i udzielania im także gościny i możliwości, aby te różne i nie zawsze pasujące innym poglądy wygłaszać - pytał Tusk.



Szef Rady Europejskiej wskazał, że "misja uniwersytetu to istota europejskości".

- Europa to niezwykłe napięcie i piękna przestrzeń między katedrą a uniwersytetem, między prawdą objawioną a rebelią intelektualną, czasami emocjonalną - zaznaczył.

Zatrzymanie Elżbiety Podleśnej. Tusk: nie mieści mi się to w głowie

- Europa będzie Europą taką, jaką ją wybraliśmy i Polska będzie wolnościową demokracją, taką, o jaką walczyliśmy póki nikt nie będzie nikogo straszył, prześladował, więził za przekonania, ekspresję myśli czy artystyczną wrażliwość - apelował Tusk w Poznaniu.

Matka Boska w tęczowej aureoli. "Ja nie poczułem się obrażony" To jest próba... czytaj dalej » Tusk wskazał, że "burza wokół uniwersyteckiego wystąpienia [Leszka Jażdżewskiego - red.], nie została zauważona na przykład w Brukseli czy innych stolicach".

- Może dlatego, że w wielu miejscach w Europie jest rzeczą naturalną, że ludzie wymieniają się kontrowersyjnymi poglądami - zauważył.

- Natomiast inna informacja niestety obiegła prawie cały świat. Informacja o tym, że została zatrzymana i przez wiele godzin przesłuchiwana autorka pewnej grafiki, kontrowersyjnej, Matka Boska z tęczą w tle. Jako gdańszczanin mam okazję obcować od urodzenia z podobnymi dziełami. Jedno z nich wisi w Kościele Mariackim. To kopia obrazu Hansa Memlinga "Sąd ostateczny". W centrum obrazu jest postać Chrystusa, w tle wielka tęcza - mówił Tusk.

Jak podkreślił, "od Iranu, przez Rosję, po Hiszpanię i Anglię oraz USA, wszyscy zauważyli ten przedziwny fakt". - Odnotowałem, że zatrzymana, dziękując w internecie za wsparcie swoim przyjaciołom, napisała: "jestem bardzo zmęczona, ale przede wszystkim w głowie mi się to wszystko nie mieści".

- Powiem szczerze, mi też to się nie mieści w głowie - powiedział Tusk.