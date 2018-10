"Niech to będzie przestroga dla wszystkich". Tusk o ujawnionych taśmach

Foto: Krystian Maj/KPRM/Shutterstock Video: tvn24

Apel: na scenie politycznej nastąpiła zamiana ról

05.10 | Piotr Apel z Kukiz'15 ocenił, że "na scenie politycznej nastąpiła zamiana ról". - Tak jakby zamienili się kostiumami politycy Prawa i Sprawiedliwości z kostiumami polityków Platformy. Teraz okazuje się, że taśmy to jest coś bezprawnego, odgrzewany kotlet, wcześniej to słyszeliśmy od polityków Platformy. Teraz słyszymy od polityków Platformy, że to oburzające, że jak można się posługiwać takim językiem, wcześniej to słyszeliśmy od polityków Prawa i Sprawiedliwości - wymieniał.

