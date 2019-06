Tusk o listach Falenty: to sytuacja niebywała i wymagająca wyjaśnienia

Wolałbym, żeby to nie była prawda, bo z tych listów wynikałoby jednoznacznie, że proceder nielegalnych podsłuchów był nie tylko akceptowany, ale współorganizowany przez dzisiaj rządzących Polską - powiedział w poniedziałek szef Rady Europejskiej. Odniósł się do listów, jakie biznesmen Marek Falenta miał napisać do prezydenta, premiera i prezesa PiS.

"Jeżeli Falenta konfabuluje, to PiS powinno być zainteresowane powołaniem komisji śledczej" Opozycja chce... czytaj dalej » Były premier Donald Tusk zeznawał w poniedziałek przed komisją śledczą do spraw VAT. Po zakończeniu przesłuchania spotkał się z dziennikarzami.

Donald Tusk o listach Marka Falenty

Przewodniczący Rady Europejskiej został zapytany o listy Marka Falenty, biznesmena skazanego w tzw. aferze podsłuchowej, o których w ubiegłym tygodniu pisały między innymi "Rzeczpospolita" i "Gazeta Wyborcza".



Donald Tusk zaczął od zastrzeżenia, że jest ostatnią osobą, która uzna Falentę za wiarygodnego. - Ja nie jestem od tego, wy nie jesteście od tego, żeby stwierdzić, ile prawdy jest w listach pana Falenty. Ale jest to sytuacja niebywała i domagająca się wyjaśnienia - ocenił, zwracając się do dziennikarzy.



Dodał, że "to nie jest pierwszy przypadek, kiedy zamiast oczywistej interwencji prokuratury czy być może komisji śledczej w Sejmie, mamy zapewnienia rządzących, że to nie jest nic ważnego i nie będzie żadnej sprawy". - Koperta Jarosława Kaczyńskiego - czy to jest prawda czy nie, nie mnie osądzać - ale żeby powiedzieć, że prokurator się tym nie będzie zajmował, bo nie, to jest najbardziej dobitny przykład, gdzie w Polsce znalazło się i prawo i sprawiedliwość, to znaczy na samym dnie - mówił Tusk.



Zaznaczył, że chodzi mu właśnie o prawo i sprawiedliwość, a nie tylko o partię Prawo i Sprawiedliwość.



- W przypadku listów Falenty wolałbym, żeby to nie była prawda, bo z tych listów wynikałoby jednoznacznie, że proceder nielegalnych podsłuchów był nie tylko akceptowany, ale współorganizowany przez dzisiaj rządzących Polską - powiedział Tusk.



"Na wszystko posiadam dowody". "Wyborcza" publikuje cały list Falenty do prezydenta "Będę walczyć... czytaj dalej » Zaznaczył, że jeszcze jako premier mówił, że "ślad rosyjski w całej tej aferze jest ewidentny". - Dzisiaj wiemy już o tym dużo więcej. Wtedy niektórzy patrzyli na mnie i mówili "a, chyba przesadza". A nie było w tym ani słowa przesady - powiedział Tusk.



- Jeśli mamy dzisiaj taką pętlę, bardzo niebezpieczną, gdzie jest z jednej strony prezydent, z drugiej strony wysocy funkcjonariusze PiS-u, z trzeciej strony przestępca i w tle gdzieś miliardy za rosyjski węgiel, i rosyjskie służby, i tego nikt nie chce wyjaśnić, to naprawdę to jest poważny powód, żebyśmy wszyscy zaczęli się obawiać o bezpieczeństwo Polski w takiej sytuacji - dodał Tusk.

Listy Falenty

10 czerwca "Rzeczpospolita" opisała treść listu, jaki Marek Falenta skierował do prezydenta Andrzeja Dudy. Według "Rzeczpospolitej" biznesmen napisał, że ujawni zleceniodawców i szczegóły afery podsłuchowej, jeżeli prezydent go nie ułaskawi i przekonywał, że został "okrutnie oszukany" przez ludzi "wywodzących się z formacji" głowy państwa. 13 czerwca ta sama gazeta ujawniła, że istnieje też prywatny list Falenty do premiera Mateusza Morawieckiego.

12 czerwca "Gazeta Wyborcza" opublikowała fragmenty listu, który Falenta napisał w lutym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Liczyłem, że wielka sprawa, do jakiej się przyczyniłem, zostanie mi zapamiętana i po wygranych wyborach załatwiona niejako z urzędu. Zresztą taka była obietnica Panów z CBA" - czytamy w publikacji.

Tusk: Arabski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za katastrofę smoleńską

Arabski: wyrok jest niesprawiedliwy, odwołam się 10 miesięcy... czytaj dalej » Tusk w rozmowie z dziennikarzami odniósł się także do wyroku sądu, który w ubiegłym tygodniu skazał Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera - gdy funkcję tę pełnił Donald Tusk - na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata w sprawie organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku.

- Z oczywistych względów nie komentuję i nie będę komentował wyroków sądów, ale mam prawo wypowiedzieć moją opinię, bo wiem, co robił Tomasz Arabski, kiedy był szefem mojej kancelarii – powiedział Tusk.



Według niego, Arabski "w sprawie Smoleńska był człowiekiem, który nie tylko przestrzegał przepisów prawa, ale wykonał o wiele więcej niż wymagały przepisy i urzędowe zobowiązania, także wtedy, kiedy po samej katastrofie jechał do Moskwy".



- Tomasz Arabski był pod każdym względem świetnym szefem kancelarii i nie ponosi w najmniejszym stopniu żadnej odpowiedzialności za katastrofę – podkreślił były premier.



- Nie jestem od analizowania, czym kierował się sąd, ale z tego co wiem, w uzasadnieniu bardzo mocno jest podkreślone, że działania Tomasza Arabskiego nie mają nic wspólnego z katastrofą jako taką, nie zmienia to mojego przekonania – jako jego szef wiedziałem, co robi – że on nie odpowiada w najmniejszym stopniu także za to, że samolot zdecydował się tam lądować. To nie jest jego odpowiedzialność i mam nadzieję, że w apelacji bez większego problemu tego dowiedzie - dodał Tusk.

Tusk: trzymam kciuki za Schetynę

"Rośnie układ tak chory, że nawet autorom powieści kryminalnych by się to nie śniło" Będziecie musieli... czytaj dalej » Szef Rady Europejskiej był pytany, czy jego zdaniem przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna jest dobrym liderem opozycji.



- Jednym Grzegorz Schetyna się podoba, drugim się nie podoba. Na pewno stworzył koalicję, stanął de facto na jej czele i zdobył 38,5 procent głosów (w wyborach do Parlamentu Europejskiego - red.) w warunkach bardzo trudnych. To jest dobry wynik i nie ma co narzekać - powiedział były premier.



- Sam tak w życiu zrobiłem dwa razy: albo respektuję czyjeś przywództwo, albo je zmieniam. Natomiast nie znoszę sytuacji, w której akceptuję, że ktoś jest szefem, ale równocześnie na niego nadaję. Nie podoba ci się, to go zmień, stań w szranki - apelował Tusk.



Oświadczył, że - ponieważ jest "całym sercem" po stronie opozycji - to będzie trzymał kciuki za Schetynę jako szefa PO. - Nikt nie jest idealny. Ja też nie byłem idealny. Może blisko ideału - dodał żartobliwie.

Tusk na prezydenta?

Były premier odniósł się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Poproszony o ocenę kandydatur, które - według mediów - pojawiają się na giełdzie, m.in. prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, stwierdził, że są to "świetne nazwiska". - Giełda, jak to na giełdzie, ciekawe rzeczy się dzieją - dodał.



Dopytywany przez dziennikarzy, czy sam rozważa start w wyborach prezydenckich, oświadczył: - Nie wydobędziecie ze mnie żadnej deklaracji w tej sprawie.