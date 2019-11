Donald Tusk bez kontrkandydatów w Europejskiej Partii Ludowej





»

Kończący 1 grudnia pięcioletnią kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej Donald Tusk nie ma kontrkandydatów w walce o fotel szefa Europejskiej Partii Ludowej - wynika z informacji zamieszczonych przez EPL w internecie. Kongres, na którym zostanie wyłoniony przewodniczący i jego zastępcy, odbędzie się w Zagrzebiu 20 i 21 listopada.

Informacja o tym, że Tusk nie będzie miał konkurenta, pojawiła się na stronie internetowej EPP w niedzielę. Przy rubryce "kandydat na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej" widnieje tylko jego nazwisko. Platforma Obywatelska oficjalnie złożyła wniosek o powołanie Tuska na przewodniczącego EPL 18 października.



The deadline for nominations for the EPP Presidency has passed. See the candidates below #EPPZagrebpic.twitter.com/gWhEQ754sC — EPP (@EPP) 17 listopada 2019

Zostanie wybranych także dziesięciu wiceprzewodniczących

20 listopada na kongresie w Zagrzebiu ponad 700 delegatów oprócz nowego szefa wybierze także dziesięciu wiceprzewodniczących - spośród dwunastu kandydatów na tę funkcję. Wśród nich jest między innymi były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Włoch Antonio Tajani. Oto pełna lista wszystkich kandydatów na wiceprzewodniczących:

David McAllister z Niemiec

Helen McEntee z Irlandii

Siegfried Muresan z Rumunii

Averof Neofytou z Cypru

Petteri Orpo z Finlandii

Franck Proust z Francji



Paulo Rangel z Portugalii

Ivan Stefanec ze Słowacji

Antonio Tajani z Włoch

Esther de Lange z Holandii

Mariya Gabriel z Bułgarii

Johannes Hahn z Austrii

Dodatkowo kandydatem na skarbnika partii jest Christian Schmidt z niemieckiej CSU.

Europejska Partia Ludowa

Europejska Partia Ludowa to rodzina polityczna skupiająca partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Należą do niej 84 ugrupowania z 43 krajów. Z Polski są to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Kadencja przewodniczącego EPL trwa trzy lata. Jej obecnym liderem jest Joseph Daul. Francuz, z wykształcenia rolnik był wcześniej burmistrzem niewielkiej miejscowości Pfettisheim, a potem przez trzy kadencje eurodeputowanym.

Schetyna podpisał wniosek o powołanie Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej Platforma... czytaj dalej » Wydawane w Brukseli Politico wskazywało, że przed Tuskiem, jeśli obejmie szefostwo EPL będzie trudne zadanie tchnięcia nowego życia w główne centroprawicowe ugrupowanie Europy. Partia osłabła nie tylko w Parlamencie Europejskim, gdzie po majowych wyborach liczba deputowanych jej delegacja zmniejszyła się o 35 osób.

Układ sił w unijnych instytucjach

EPP ma i będzie mieć stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej - do tego ugrupowania należą zarówno ustępujący szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, jak i jego następczyni Ursula von der Leyen. W innych instytucjach unijnych dominacja chadeków już się jednak kończy. Schedę po Tusku w Radzie Europejskiej przejmuje były premier Belgii, liberał Charles Michel, a po Antonio Tajanim, który też jest członkiem EPL, szefostwo europarlamentu przejął socjalista David Sassoli.

Układ sił w instytucjach jest odbiciem mniejszego poparcia wyborców dla chadecji, która była w Europie przez kilka ostatnich dekad niezaprzeczalnym liderem. Dlatego w ugrupowaniu liczą na to, że Tusk, jako znany i wyrazisty polityk, pomoże odzyskać sympatię wyborców.

Przez to, że Tusk został zgłoszony na stanowisko przewodniczącego partii Platforma zdecydowała, że nie będzie się ubiegać o stanowisko wiceszefa EPL. Obecnie jednym z 10 wiceszefów ugrupowania jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Źródło: Małgorzata Latos/PAP Układ sił w Europarlamencie