"Utopijne było myślenie, że Donald Tusk wróci i zbawi opozycję"

To nie jest takie proste po prostu przyjechać tu na białym koniu i wygrać wybory, więc myślę, że to jest decyzja racjonalna - powiedziała w "Tak jest" nowo wybrana posłanka Lewicy Razem Magdalena Biejat o decyzji Donalda Tuska, który nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Jego oświadczenie komentowali także inni politycy. Krzysztof Sobolewski z PiS ocenił, że Tusk "przestraszył się". Zdaniem Tomasza Siemoniaka (PO) "bardzo możliwe, że teraz wydarzenia przyspieszą".

Były polski premier, a obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk ogłosił we wtorek późnym popołudniem, że nie będzie kandydatem w przyszłorocznych w wyborach prezydenckich. - Po głębokim namyśle podjąłem decyzję, że nie będę kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli. Dodał, że będzie "bardzo mocno wspierał opozycję w tych wyborach".

"Pokazał ponownie, że jest dojrzałym i doświadczonym politykiem"

Decyzję byłego szefa rządu skomentowali politycy.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer odniosła się do niej w mediach społecznościowych. Jej zdaniem były premier "pokazał ponownie, że jest dojrzałym i doświadczonym politykiem".

"Ze względu na swoje doświadczenie i kontakty międzynarodowe byłby świetnym Prezydentem RP. Niestety, ze względu na bagaż polityczny, znacznie gorszym, bo polaryzującym kandydatem" - napisała na Twitterze.



Nowacka: teraz już oczywiste chyba dla wszystkich, że "samo się nie wygra"

"No i konkret" - napisała z kolei szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka na Twitterze. "Teraz już oczywiste chyba dla wszystkich że 'samo się nie wygra'. Więc do pracy, rodaczki i rodacy" - dodała przyszła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

"Ja bardzo lubię hasło 'Te wybory wygrają kobiety'" - przyznała.



"Bardzo możliwe, że teraz wydarzenia przyspieszą"

Tusk: nie będę kandydował na prezydenta Po głębokim... czytaj dalej » Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak ocenił, iż Tusk "uznał, że w sytuacji, gdy jest ogromne oczekiwanie w Polsce szybkiej decyzji, jeśli chodzi o kandydata opozycji na prezydenta, nie jest w stanie utrzymać terminu 2 grudnia".

Na początku grudnia kończy się kadencja byłego premiera na stanowisku szefa Rady Europejskiej i wówczas też - jak zapowiadał Tusk - miał ogłosić w TVN24 decyzję co do swojej przyszłości politycznej.

Zdaniem Siemoniaka "wydarzenia po wyborach parlamentarnych bardzo w Polsce przyspieszyły" i Tusk "w poczuciu odpowiedzialności za przebieg przyszłej kampanii, za kalendarz, podjął bardzo trudną decyzję, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich".

- Myślę, że to jest bardzo ważny moment, bo przecięte są wszelkie spekulacje i teraz zadaniem opozycji, Koalicji Obywatelskiej, jest jak najszybsze wyłonienie kandydata na prezydenta. Kandydata, który powinien wygrać i który będzie mieć wsparcie Donalda Tuska - wskazywał wiceszef PO.

Według niego w zaistniałej sytuacji w ciągu kilku najbliższych dni prawdopodobnie dojdzie do spotkań szefów ugrupowań współtworzących Koalicję Obywatelską, czyli PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych, a także do spotkania zarządu Platformy. - Bardzo możliwe, że teraz wydarzenia przyspieszą. Po tym, co Tusk powiedział, pewnie będziemy rozmawiać o tym, żeby działać szybciej i tego kandydata przedstawić jak najszybciej - dodał Siemoniak.

"Dość utopijne było myślenie, że Donald Tusk wróci i zbawi opozycje"

Tusk: wybory prezydenckie to jest absolutnie strategiczna sprawa Przed nami cztery... czytaj dalej » We wtorkowym programie "Tak jest" w TVN24 nowo wybrana posłanka Lewicy Razem Magdalena Biejat oceniła, że decyzja szefa Rady Europejskiej jest dobra.

- Uważam, że dość utopijne było myślenie, że Donald Tusk wróci i zbawi opozycję - powiedziała. Jej zdaniem były polski premier "wracałby do innych realiów politycznych, do innej układanki". - Był jakiś czas już poza Polską - zauważyła.

- To nie jest takie proste po prostu przyjechać tu na białym koniu i wygrać wybory, więc myślę, że to jest decyzja racjonalna i z jego punktu widzenia, i z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej - dodała Biejat.

"Przewodniczący Donald Tusk jest zbyt leniwy i przestraszył się"

Komentarz w sprawie deklaracji Tuska opublikował na Twitterze także Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. "Przewodniczący Donald Tusk jest zbyt leniwy i przestraszył się, że po tym, jak przegrał w 2005 roku z Lechem Kaczyńskim, teraz przegra z jego uczniem, Andrzejem Dudą" - napisał.



Dworczyk: dokonał prostego rachunku zysków i strat

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekonywał, iż "od dawna" twierdził, że "Donald Tusk nie zaryzykuje rywalizacji z Andrzejem Dudą". - Ostatnie próby Donalda Tuska ingerowania w polską politykę kończyły się negatywnie dla Koalicji Obywatelskiej, stąd myślę, że dokonał prostego rachunku zysków i strat, i podjął taką, a nie inną decyzję - ocenił.

Prawo i Sprawiedliwość - jak podkreślali w ostatnich tygodniach politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński - w najbliższych wyborach prezydenckich zamierza poprzeć Andrzeja Dudę. Urzędujący prezydent jednak nie ogłosił jeszcze, czy będzie ubiegał się o reelekcję.