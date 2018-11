"Nie można schodzić do poziomu piaskownicy i walki na babki. To jest niegodne głowy państwa"





Gdyby Donald Tusk podczas uroczystości w Warszawie stał w pierwszym rzędzie, nikt by o tym nie dyskutował. Jak go cofnięto do piątego rzędu, to wszyscy o tym dziś rozmawiają - stwierdził w niedzielę Kazimierz Marcinkiewicz. Były premier komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 przebieg niedzielnych obchodów z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W niedzielę Donald Tusk uczestniczył w uroczystości na pl. Piłsudskiego z okazji Święta Niepodległości - przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart.

Podczas uroczystości nie podziękowano mu za przybycie, choć podziękowano za nie wielu innym gościom. Później przewodniczący Rady Europejskiej znalazł się w sektorze przeznaczonym dla władz, stał jednak w jednym z dalszych rzędów.

"To jest piaskownica"

Kazimierz Marcinkiewicz powiedział w "Faktach po Faktach", że patrzy na to "z dwóch płaszczyzn". - Pierwsza to to, co mówił Andrzej Duda - stwierdził. I dodał: - Nie wiem, kto mu powiedział, że powinien krzyczeć, że on będzie wtedy twardszy i będzie traktowany poważnie jak będzie krzyczał, można mikrofon podgłośnić bardziej".

- On mówił o jedności i to jest niewiarygodne, bo dla prezydenta Unii Europejskiej (przewodniczącego Rady Europejskiej - red.) znajduje miejsce w piątym szeregu za sobą, jeszcze za wiceministrami rządu - mówił. - I to jest ta druga płaszczyzna: to jest piaskownica, nie można schodzić do takiego poziomu, do poziomu piaskownicy i walki na babki. To jest niegodne głowy państwa - stwierdził.

Były premier zgodził się, że takie zachowanie obecnych polskich władz wynikać może z faktu, że uważają one Donalda Tuska za silnego przeciwnika politycznego. - Ale to jest antyskuteczne, bo gdyby on stał w pierwszym rzędzie, przecież ten rząd był szeroki, tylko pokazano by to i nikt by o tym nie dyskutował - ocenił.

- Natomiast jak go cofnięto do piątego rzędu, to wszyscy o tym dziś rozmawiają - powiedział. - Natomiast oni (rząd PiS - red.) się jego (Donalda Tuska - red.) boją - podkreślił Marcinkiewicz.