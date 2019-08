Trump przekłada wizytę w Polsce





Donald Trump przełożył wizytę w Polsce z powodu zbliżającego się do Florydy huraganu Dorian. Na uroczystości zorganizowane w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej do Warszawy ma przylecieć wiceprezydent USA Mike Pence.

Amerykański prezydent poinformował w czwartek wieczorem polskiego czasu, że przekłada wizytę w Polsce "na bliską przyszłość". Dodał, że rozmawiał już z prezydentem Andrzejem Dudą na ten temat.

Trump przekazał, że zamiast niego do Warszawy na uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyleci wiceprezydent Mike Pence.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski potwierdził, że Donald Trump poinformował telefonicznie prezydenta Dudę, że w związku z huraganem, który ma uderzyć w weekend w Stany Zjednoczone, nie przyleci do Polski. Dodał, że wizyta została przełożona na najbliższe miesiące.

- Pan prezydent Trump godzinę temu (ok. godz. 21.30 polskiego czasu - red.) zadzwonił osobiście do prezydenta Dudy i przeprosił go za zaistniałą sytuację, ale w związku z tym, że huragan, który w weekend ma uderzyć w południowe stany, może mieć rozmiary katastrofalne, uznał, że nie może opuścić Stanów Zjednoczonych, musi być na miejscu, w kraju - poinformował Szczerski.

- Pan prezydent przekazał także prezydentowi Dudzie, że będzie chciał w najbliższych miesiącach zrealizować tę wizytę, którą musi dziś odwołać - dodał.

Uroczystości

Prezydent USA miał w niedzielę 1 września uczestniczyć na placu Piłsudskiego w Warszawie w uroczystościach zorganizowanych w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz - podobnie jak prezydenci Polski i Niemiec - wygłosić przemówienie.

2 września, poniedziałek, miał być dniem dwustronnych spotkań Donalda Trumpa w Polsce. Planowano wówczas rozmowę w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą, a także rozmowy plenarne delegacji.

Z prezydentem USA miał się spotkać również premier Mateusz Morawiecki.

Bestie" przyleciały do Warszawy

W czwartek w Warszawie wylądowały opancerzone limuzyny, tak zwane bestie, którymi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał przemieszczał się podczas wizyty w Polsce.

Dorian zbliża się nad Florydę

Centrum huraganu Dorian znajdowało się w czwartek 355 km na północ od Portoryko i 600 km na wschód od Bahamów. Żywioł posuwa się z prędkością 20 km/godz. na północny zachód i w niedzielę spodziewany jest nad wybrzeżem Florydy.

Na razie Dorian ma kategorię pierwszą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Narodowe Centrum Huraganów (NHC) alarmuje jednak, że wkrótce może stać się huraganem trzeciej kategorii i w amerykański stan może uderzyć wiatrem o prędkości 210 km/godz. Silne wiatry spodziewane są także w stanach Georgia i Karolina Południowa.