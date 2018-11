Dominikanin o Halloween: ucieczka od rzeczy trudnych

Foto: tvn24 Video: tvn24

Dr hab. Zuzanna Grębecka o Halloween

01.11 | Dr hab. Zuzanna Grębecka mówiła w czwartek we 'Wstajesz i wiesz" w TVN24 o świętowaniu Halloween. - Rozgraniczanie Halloween i parady świętych wydaje mi się zupełnie normalne, co innego jeśli chodzi o ocenianie - mówiła. - W zasadzie we wszystkich kulturach zabawa i te poważne refleksyjne momenty bardzo się przeplatały - zaznaczyła.

