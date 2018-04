"Kiedyś wyszłam pobiegać i tak już zostało". Odliczanie do "Wings for Life" trwa





»

6 maja rusza piąta, jubileuszowa edycja "Wings for Life"- charytatywnego biegu, z którego dochód przeznaczany jest na badania nad odzyskiwaniem sprawności po przerwaniu rdzenia kręgowego. Gościem "Wstajesz i weekend" w TVN24 była lekkoatletka Dominika Stelmach, która w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce wśród kobiet na świecie.

Bieg odbywa się jednocześnie w 12 lokalizacjach na całym świecie. Dominika Stelmach, która wygrała poprzednią edycję imprezy - wystartowała w Chile - tym razem pobiegnie w Pretorii w RPA. W 2015 roku Stelmach wzięła udział w poznańskiej edycji "Wings for Life", rok później pobiegła w australijskim Melbourne.

Na pytanie, dlaczego wybrała RPA, tłumaczyła, że postanowiła zwyciężyć na kolejnym kontynencie. - Nie miałam też dużego wyboru. W grę wchodziły jeszcze Tajwan oraz Floryda i Meksyk - mówi.

"Sport zawsze był dla mnie ważny"

Dominika Stelmach opowiedziała, jak rozpoczęła się jej przygoda z bieganiem.

- Kiedyś wyszłam pobiegać i tak już zostało - wyjaśnia. - Okazało się, że to wspaniale działa na mnie, na mój nastrój, na to jak jestem później gotowa do codziennych wyzwań.

Zaczęła od kilku razy w tygodniu. Teraz, jak przyznaje, biega czasem nawet dwa razy dziennie.

Czasem biega z trenerem. - W sporcie jest tak, że nawet, gdy się jest dobrym zawodnikiem, to spojrzenie na siebie z dystansem jest bardzo ciężkie i do tego jest potrzebny trener. Nie chodzi o układanie sobie planów, ale żeby trzeźwym okiem powiedzieć "za dużo" lub "za mało", albo "zmobilizuj się" - mówi.

Stelmach ostatnie przygotowania do biegu ma zacząć we wtorek. - To będzie tylko lekkie pobudzenie, mało kilometrów - wyjaśnia. - Chodzi o zaaklimatyzowanie się organizmu.

Lekkoatletka oszacowała, że podczas "Wings for Life" przebiegnie minimum 50 kilometrów.

Nietypowy bieg

"Wings for Life" to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, goni zawodników. Odbywa się w 12 lokalizacjach na świecie i rozpoczyna dokładnie o tej samej godzinie. Dzięki temu spośród wszystkich biegaczy wyłaniają się światowi zwycięzcy – kobieta i mężczyzna, którym uda się najdłużej "uciekać" przed goniącą ich metą.