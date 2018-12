Wracali z jarmarku, autokar się przewrócił. Jedna osoba nie żyje, kilkunastu rannych





»

Autokar, którym podróżowało 51 osób, przewrócił się na drodze S3 pod miejscowością Sucha Górna w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Według straży pożarnej jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych. Na miejsce kierowane są służby z całego regionu.

- Autokarem, który wywrócił się w na drodze S3 pod Suchą Górą, podróżowały osoby niepełnosprawne - powiedział mł. bryg. Piotr Woźniakiewicz z polkowickiej Państwowej Straży Pożarnej.

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 21. Wśród pasażerów były osoby w różnym wieku, w tym dzieci

- Jedna osoba poniosła śmierć, 19 osób zostało rannych, w tym pięć ciężko - poinformował Woźniakiewicz. - 37 poszkodowanych osób jest pod nadzorem służb ratowniczych - dodał.



Autokar z 49 pasażerami i dwoma kierowcami jechał z jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu do Pszczewa. Wywrócił się przed wjazdem na rondo drogi ekspresowej S3.

Kierowca był trzeźwy

- Będziemy ustalali, co mogło być przyczyną wypadku. Wszystko wskazuje na to, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Nie wiemy dlaczego. Jezdnia nie była oblodzona - tłumaczył Krzysztof Zaporowski z policji we Wrocławiu. Wcześniej w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że "autobus wpadł w poślizg podczas hamowania, a następnie wypadł z drogi i wpadł do rowu".

- Kierujący był trzeźwy. Pobrano mu dodatkowo krew do badań. W tej chwili okoliczności wypadku będą badane przez policję i prokuraturę - dodał Zaporowski.

Wypadek autobusu pod Suchą Górną