Myśliwy postrzelony podczas polowania

Foto: Google Maps

Ruszył proces myśliwego oskarżonego o postrzelenie kobiety

6.03| Przed Sądem Rejonowym w Kołobrzegu ruszył proces Andrzeja W. Myśliwy jest oskarżony o to, że postrzelił kobietę, która jechała samochodem w okolicy polowania. Dodatkowo śledczy uważają, że mężczyzna polował bez uprawnień. 30-latek nie przyznaje się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

