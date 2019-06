"My, naród". Słowa, które przypieczętowały zmianę. Dokument w TVN24 i TVN24 BiS

We wtorek 4 czerwca będziemy obchodzić 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Z tej okazji Ewa Ewart i Jacek Stawiski przygotowali dokument "My, naród". Film opowiadający o roli, jaką odegrały Stany Zjednoczone w pokojowej transformacji w Polsce będzie można zobaczyć już w niedzielę o godzinie 21 w TVN24 i TVN24 BiS. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Liczyliśmy na to, że coś się zmieni". 4 czerwca 1989 roku oczami muzyków 4 czerwca 1989... czytaj dalej » - My, naród - tymi słowami w przemówieniu wygłoszonym w amerykańskim Kongresie Lech Wałęsa przypieczętował pokojowe obalenie komunizmu w Polsce.

- Pomyślałem sobie, że to będzie dobry punkt wyjścia do opowiedzenia historii 1989 roku - stwierdził Jacek Stawiski, współautor dokumentu.

"My, naród" to opowieść nie tylko o przełomowym 1989 roku. To też historia społecznego zrywu walczących o wolną ojczyznę. - Ja to nazywam powstaniem wyborczym, to znaczy ludzie zmienili komunizm przy pomocy kartki wyborczej. Tych ludzi było miliony, miliony było kartek wyborczych - ocenił.

"Polska była laboratorium"

Pierwszym częściowo wolnym wyborom w Polsce przyglądał się cały świat. Choć tu mimo wyczuwalnego w społeczeństwie optymizmu, nie brakowało też obaw.

- Przede wszystkim myśmy się bali, że ludzie, którzy do tej pory chodzili na wybory w pewnym sensie z przymusu, kiedy się zorientują, po prostu do wyborów nie pójdą - stwierdził Janusz Onyszkiewicz.

Sukces Solidarności w wyborach przerósł ich wszelkie oczekiwania - opozycja zdobyła wszystkie możliwe mandaty w Sejmie. W Senacie oddała zaledwie jeden.

Jak ocenił Stawiski, "Polska była laboratorium". - Właściwie wszędzie patrzono, czy ten polski eksperyment się uda, on się udawał - dodał.

Nie wszystko było idealne. Zastrzeżeń nie brakowało, co do czasu przemian, ich tempa czy kształtu osiągniętego porozumienia. Tym, który miał stabilizować sytuację w kraju, miał być prezydent - generał Wojciech Jaruzelski. Wybrany większością zaledwie jednego głosu. Premierem został Tadeusz Mazowiecki - czołowy działacz opozycji.

Pokaz filmu "My, naród" w niedzielę o 21 w TVN24 i TVN24 BiS. Premierę poprzedzi debata, w której wezmą udział między innymi historyk Timothy Garton Ash i prof. Ewa Łętowska.