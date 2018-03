Video: Dariusz Łapiński / Fakty TVN

15.12.2017 | Zarzut o działania terrorystyczne dla mężczyzny...

Miał działać z pobudek politycznych i miał przyznać się do winy. 40-letni Sebastian K. podpalił drzwi do biura poselskiego Beaty Kempy. Usłyszał za to zarzut o charakterze terrorystycznym i został aresztowany. Beata Kempa podziękowała służbom z trybuny sejmowej.

»