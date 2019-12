Ciała dwóch mężczyzn w kontenerze mieszkalnym. Ujęty 36-latek "może mieć związek ze sprawą"

Foto: policja lubelska Video: tvn24

Wyrok za zabójstwo dwumiesięcznego dziecka

6.12. | Białostocki sąd prawomocnie skazał na 25 lat więzienia mieszkańca Ełku oskarżonego o znęcanie się i zabójstwo swego dwumiesięcznego syna. Tym samym utrzymał wyrok pierwszej instancji. Do tragedii doszło ponad dwa lata temu. Niemowlę trafiło do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Zmarło dwa tygodnie później. Ojciec dziecka nie przyznał się do winy.

