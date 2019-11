Do USA bez wiz. Od dzisiaj można składać wnioski

Do USA bez wiz. Mmożna składać wnioski

11.11 | 11 listopada Polska dołącza do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Polacy mogą starać się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych bez wiz, wystarczy znacznie prostsza do uzyskania i tańsza zgoda w elektronicznym systemie autoryzacji (ESTA).

