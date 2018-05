Wspólny zespół zarządzający Discovery i TVN

Discovery i TVN integrują struktury i powołują nowy, wspólny zespół zarządzający. Prezesem zarządu oraz dyrektorem zarządzającym obu organizacji w Polsce został Piotr Korycki. Jim Samples, dotychczasowy prezes TVN, dołączy do Rady Nadzorczej połączonej firmy. Piotr Korycki będzie raportował do Katarzyny Kieli, szefowej Discovery w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

W marcu br. zakończyła się transakcja przejęcia Scripps Networks Interactive przez Discovery. Nowy właściciel TVN ogłosił dzisiaj jeden wspólny zarząd dla obu organizacji w Polsce. Prezesem zarządu oraz dyrektorem zarządzającym Discovery i TVN zostaje Piotr Korycki, który będzie raportował do Katarzyny Kieli, szefowej Discovery w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

- To nowy początek zarówno dla Discovery, jak i dla TVN – stajemy się jedną dużą i silną organizacją, która jest w stanie zaoferować swoim widzom i partnerom więcej niż kiedykolwiek. Jestem przekonana, że Piotr oraz nowy zarząd wykorzystają ogromny potencjał polskiego zespołu – podkreśla Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA.

Jim Samples, dotychczasowy prezes TVN, dołączy do Rady Nadzorczej i będzie wspólnie z Katarzyną Kieli pracował nad strategią i dalszą integracją obu firm. Jest związany z TVN od momentu zakupu spółki przez Scripps Networks Interactive w 2015 roku. Był to czas dynamicznego rozwoju Grupy TVN, wzmocnienia jej pozycji jako zintegrowanej firmy medialnej, oferującej oryginalne produkcje i najwyższej jakości programy – w kanałach telewizyjnych, poprzez platformy cyfrowe oraz player.pl.

- Jim jest pełnym pasji i wizjonerskim liderem. Dzięki jego doświadczeniu i zaangażowaniu TVN to dzisiaj jedna z wiodących spółek medialnych w Europie. Cieszę się, że w nowej roli członka Rady Nadzorczej będzie nadal wspomagał rozwój połączonego portfolio Discovery i TVN na polskim rynku – podkreśla Katarzyna Kieli.

- Przeprowadzenie procesu zakupu TVN i sprawowanie funkcji prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego tej firmy było bez wątpienia jednym z najważniejszych momentów w mojej 25-letniej karierze. Z ogromną przyjemnością będę obserwował, jak rozwija się nowa organizacja, umiejętnie kierowana przez Piotra­ – mówi Jim Samples, członek Rady Nadzorczej Discovery i TVN.

W nowym składzie Rady Nadzorczej Discovery i TVN, oprócz Jima Samplesa, znajdą się również: Jean-Briac Perrette, prezes Discovery Networks International – w roli przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA, Simone Nardi, CFO International w SNI, a także Savalle Sims, EVP i General Counsel w Discovery, jako jej członkowie.

Piotr Korycki związany jest z Grupą TVN od 15 lat, ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

W kierowanym przez niego zespole zarządzającym Discovery i TVN znajdują się następujące osoby:

- Edward Miszczak – w funkcji wiceprezesa, odpowiedzialny za flagowy kanał TVN, połączone portfolio rozrywkowych kanałów tematycznych i naziemnych, produkcję treści programowych, a także, we współpracy z Tomaszem Marszałłem, za marketing i autopromocję,

- Adam Pieczyński - w funkcji wiceprezesa, odpowiedzialny za wszystkie kanały oraz programy informacyjne, w tym również za nowo powstałą komórkę informacji sportowych,

- Dorota Żurkowska-Bytner – odpowiedzialna za Eurosport, krajową i międzynarodową dystrybucję połączonego portfolio kanałów i produktów, rozwój współpracy z partnerami w Polsce i za granicą oraz za zintegrowany obszar badań,

- Piotr Tyborowicz – odpowiedzialny za przychody z tytułu reklamy, sponsoringu oraz innych rozwiązań reklamowych telewizji i segmentu digital dla połączonego portfolio, a także za działalność brokerską Premium TV,

- Maciej Maciejowski – odpowiedzialny w całości za działania, technologię oraz rozwój segmentu digital,

- Rafał Ogrodnik – odpowiedzialny za finanse, wsparcie biznesu oraz integrację obu organizacji,

- Marek Szydłowski - odpowiedzialny za obszar prawny, compliance oraz bezpieczeństwo informacji dla obu organizacji,

- Agnieszka Trysła - odpowiedzialna za strategię kadrową dla obu organizacji.

- Do procesu integracji podchodzimy bardzo uważnie, zwracając uwagę na silne strony obu organizacji oraz utalentowanych ludzi, którzy przyczynili się do ich dotychczasowego sukcesu. Najbliższe tygodnie poświęcimy na wypracowanie wspólnych struktur operacyjnych, które pozwolą nam dalej dynamicznie się rozwijać oraz tworzyć pogramy, które pokochają widzowie w Polsce i na świecie - mówi Piotr Korycki, prezes zarządu i dyrektor zarządzający TVN i Discovery w Polsce.

Polska jest obecnie jednym z najważniejszych dla Discovery rynków na świecie oraz w regionie EMEA. Oferta nadawcy na polskim rynku obejmuje takie gatunki programowe, jak dokument, fabuła, rozrywka, sport i informacje, dostępne na kanałach otwartych, płatnych oraz w serwisach skierowanych bezpośrednio do konsumenta.

O Discovery:

Discovery (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) jest wiodącym koncernem medialnym, którego programy inspirują, edukują i bawią widzów na całym świecie. Każdego roku Discovery dostarcza ponad 8 tysięcy godzin oryginalnych produkcji, będąc liderem kategorii w popularnych gatunkach telewizyjnych. Discovery dociera do odbiorców w 220 krajach, w 50 językach za pośrednictwem wszystkich platform - TV Everywhere (aplikacje GO, Discovery Kids Play), serwisów skierowanych bezpośrednio do konsumenta (Eurosport Player i Motor Trend OnDemand) oraz kontentu społecznościowego tworzonego przez Group Nine Media.

Portfolio Discovery obejmuje uznane marki telewizyjne o międzynarodowym zasięgu, takie jak Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, ID, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet, Discovery Science, a także amerykański kanał OWN: Oprah Winfrey Network, Discovery Kids w Ameryce Łacińskiej oraz Eurosport, największą platformę sportową w Europie, a także miejsce, gdzie bije serce igrzysk olimpijskich.

Discovery jest również właścicielem Grupy TVN, wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce, w którego portfolio znajduje się 14 kanałów rozrywkowych, lifestylowych oraz newsowych (m.in. kanały TVN24, TVN Style i TVN Turbo), player.pl, najbardziej angażujący polski serwis VOD, Agencja TVN oraz wiodące biuro sprzedaży reklam w kraju - TVN Media.

Źródło: komunikat prasowy Discovery