Discovery finalizuje przejęcie Scripps Networks Interactive, właściciela TVN





Foto: tvn24 | Video: Discovery Discovery jest wiodącym koncernem medialnym

Amerykańska firma medialna Discovery Communications sfinalizowała we wtorek zakup Scripps Networks Interactive (SNI) i tym samym stała się właścicielem grupy TVN.

Transakcja otwiera nowy rozdział w ponad 20-letniej obecności Discovery i TVN w Polsce, których wspólna oferta obejmuje takie gatunki, jak: dokument, fabuła, rozrywka, sport i informacje w telewizji płatnej, bezpłatnej i w internecie.

Discovery jest wiodącą firmą medialną na świecie, docierającą do widzów w ponad 200 krajach.

W strukturze Discovery, Warszawa jest strategiczną lokalizacją dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, który jest zarządzany przez Polkę, Katarzynę Kieli. Polska jest jednym z najważniejszych dla Discovery rynków na świecie.



Nowa firma działać będzie pod nazwą Discovery.

Oglądaj Wideo: Discovery Discovery jest wiodącą firmą medialną na świecie

Poniżej informacja prasowa:

DISCOVERY COMMUNICATIONS FINALIZUJE PRZEJĘCIE SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE





SILVER SPRING, Maryland, 6 marca 2018 – Discovery Communications (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) ogłosiło dzisiaj zakończenie akwizycji Scripps Networks Interactive (Nasdaq: SNI). Nowa firma działać będzie pod nazwą Discovery.



· Dzięki połączeniu, Discovery staje się globalnym liderem rozrywki telewizyjnej, który dociera do widzów w 220 krajach i terytoriach, mówiących w 50 językach. Rocznie dostarczać im będzie ponad 8 tysięcy godzin oryginalnych produkcji za pośrednictwem wszystkich ekranów.

· W ramach globalnej transakcji, Discovery zostaje właścicielem TVN, wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce.

· Akwizycja rozpoczyna nowy rozdział w ponad 20-letniej obecności Discovery i TVN w Polsce. Pozwoli ona stworzyć jeszcze ciekawszą propozycję dla polskich widzów, obejmującą takie gatunki programowe, jak dokument, fabuła, rozrywka, sport i informacje, dostępne na kanałach otwartych, płatnych oraz w serwisach skierowanych bezpośrednio do konsumenta.



- Dzisiaj stajemy się jeszcze silniejszą i bardziej zdywersyfikowaną firmą medialną, do której należy portfolio marek telewizyjnych cieszących się uznaniem na całym świecie – powiedział David Zaslav, President i CEO w Discovery. - Jako wiodący koncern medialny, nowe Discovery będzie bawić, edukować i inspirować widzów na całym świecie poprzez wszystkie platformy. Co więcej, reklamodawcom i dystrybutorom zaoferujemy nowe możliwości dotarcia do najbardziej pożądanych grup docelowych, na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki fuzji stworzymy też zupełnie nową wartość dla wszystkich naszych interesariuszy.

Zmiana nazwy na Discovery wspiera strategię firmy koncentrującą się na opowiadaniu prawdziwych historii poprzez najpopularniejsze gatunki telewizyjne. Jest także wyrazem zobowiązania Discovery do dostarczania swoim odbiorcom programów wszędzie tam, gdzie chcą je oglądać - na wszystkich ekranach i platformach.

W ramach globalnej transakcji, Discovery stało się nowym właścicielem TVN, należącej do SNI wiodącej grupy medialnej w Polsce.

- Od ponad 20 lat Discovery i TVN dostarczają polskim widzom najwyższej jakości rozrywki i pomagają im poznawać otaczający świat. Z podziwem obserwowałam rozwój TVN i bardzo się cieszę, że odtąd będziemy już wspólnie inspirować widzów w Polsce. W tej chwili otwiera się przed nami wiele możliwości. Będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby odbiorców i partnerów, wykorzystując potencjał telewizji linearnej oraz innych platform - podkreśliła Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA.

- Zakończenie transakcji połączenia Scripps Networks Interactive z Discovery Communications to niezwykle ważny moment w historii TVN. Będąc częścią nowej globalnej organizacji, mamy szansę promować polskie osiągnięcia telewizyjne na całym świecie. Jestem przekonany, że z naszym doświadczeniem i potencjałem produkcyjnym, sprawdzonymi partnerami oraz charyzmatycznymi gwiazdami, TVN będzie odgrywał ważną rolę w strategii nowej firmy. Jesteśmy dumni, że możemy połączyć się ze znakomitym zespołem Discovery i zacząć razem tworzyć nową jakość w produkcji treści telewizyjnych - powiedział Jim Samples, prezes zarządu i dyrektor zarządzający TVN S.A.

Polska od wielu lat była ważnym rynkiem dla Discovery, a Warszawa strategiczną lokalizacją dla całego regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), który jest zarządzany przez Polkę, Katarzynę Kieli. Polska jest obecnie jednym z najważniejszych dla Discovery rynków na świecie oraz najważniejszym rynkiem w regionie EMEA.

###

O Discovery:

Discovery (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) jest wiodącym koncernem medialnym, którego programy inspirują, edukują i bawią widzów na całym świecie. Każdego roku Discovery dostarcza ponad 8 tysięcy godzin oryginalnych produkcji, będąc liderem kategorii w popularnych gatunkach telewizyjnych.

Discovery dociera do odbiorców w 220 krajach, w 50 językach za pośrednictwem wszystkich platform - TV Everywhere (aplikacje GO, Discovery Kids Play), serwisów skierowanych bezpośrednio do konsumenta (Eurosport Player i Motor Trend OnDemand) oraz kontentu społecznościowego tworzonego przez Group Nine Media. Portfolio Discovery obejmuje uznane marki telewizyjne o międzynarodowym zasięgu, takie jak Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, ID, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet, Discovery Science, a także amerykański kanał OWN: Oprah Winfrey Network, Discovery Kids w Ameryce Łacińskiej oraz Eurosport, wiodącą platformę sportową w Europie, a także miejsce, gdzie bije serce igrzysk olimpijskich.

Discovery jest również właścicielem Grupy TVN, wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce, w którego portfolio znajduje się 14 kanałów rozrywkowych, lifestylowych oraz newsowych (m.in. kanały TVN24, TVN Style i TVN Turbo), player.pl, najbardziej angażujący polski serwis VOD, Agencja TVN oraz wiodące biuro sprzedaży reklam w kraju - TVN Media.

Więcej informacji na stronie www.corporate.discovery.com oraz na naszych platformach społecznościowych @DiscoveryInc.