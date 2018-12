Lekarze ostrzegają: dieta wegańska może szkodzić dzieciom

Video: Marek Nowicki / Fakty

13.08.2016 | Włoscy deputowani proponują więzienie dla...

To na razie tylko projekt ustawy, ale można to uznać za początek dyskusji . Chodzi o propozycję włoskich deputowanych: aby karać więzieniem tych rodziców, których dzieci od wczesnego wieku są na ścisłej diecie wegańskiej, czyli nie spożywają żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. To reakcja na przypadki, gdy powodem odebrania rodzicom dziecka było poważne niedożywienie malucha. Więcej w materiale Marka Nowickiego w „Faktach” o 19:00.

