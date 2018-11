- Doświadczenie uczy, żeby poczekać na rozwój sytuacji. To, co na początku bywa głośne, później okazuje się, że nic z tego nie wychodzi - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera. Skomentował w ten sposób wtorkowy artykuł dziennikarzy "Gazety Wyborczej", którzy donoszą, że szef Komisji Nadzoru Finansowego miał złożyć propozycję korupcyjną bankierowi Leszkowi Czarneckiemu.

We wtorkowym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "40 milionów i nie będzie kłopotów". Dziennikarze publikują nagranie rozmowy, w której szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Bank Leszkowi Czarneckiemu - przychylność za 40 milionów złotych.

"Próba obrony swoich aktywów finansowych"

- Przeczytałem oświadczenie KNF, w którym odcina się od jakiejkolwiek afery - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Andrzej Dera.

"Gazeta Wyborcza". Bankier oskarża szefa KNF o złożenie propozycji korupcyjnej "40 milionów i... czytaj dalej » Wskazywał, że "jednym z zadań Komisji Nadzoru Finansowego jest spotykanie się z podmiotami, które mają poważne problemy". Zdaniem Dery, Leszek Czarnecki ma właśnie "poważne problemy".

- To jest próba obrony swoich aktywów finansowych - ocenił prezydencki minister.

- Doświadczenie uczy, żeby poczekać na rozwój sytuacji. To, co na początku bywa głośne, później okazuje się, że nic z tego nie wychodzi - dodał.

"Najpierw muszą być fakty, później będą działania"

Zdaniem Dery, "jeżeli do zadań KNF należy restrukturyzacja i ratowanie aktywów finansowych obywateli, to przedstawienie prawnika, który będzie to z ramienia KNF obserwował, to nic nadzwyczajnego i niezgodnego z prawem".

- Oczywiście w sytuacji, kiedy nie padają żadne kwoty. Wtedy byłoby to dyskwalifikujące i mające znamiona przestępstwa - zastrzegł.

Podkreślił, że "najpierw muszą być fakty, później będą działania adekwatne do ustaleń".

- Poczekajmy na ustalenia, czy to były normalne czynności nadzorcze, gdzie się daje swojego prawnika, żeby nadzorował proces restrukturyzacji, czy inna próba - mówił Dera.

"Na ten temat chętnie wypowiem się już w kraju"

Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, opublikował we wtorek na Twitterze zdjęcie, na którym widać go w studiu singapurskiego radia.

"Rozmawiamy o polskiej gospodarce i współpracy z Singapurem dot. FinTech (Financial Technology). O sprawy bieżące nie pytano ;-) Dlatego na ten temat chętnie wypowiem się już w kraju" (pisownia oryginalna - red.) - napisał Chrzanowski.



W radiu @moneyfm893 rozmawiamy o polskiej gospodarce i współpracy z Singapurem dot. #FinTech. O sprawy bieżące nie pytano ;-) Dlatego na ten temat chętnie wypowiem się już w kraju. pic.twitter.com/R8TTBRLwy4 — Marek Chrzanowski (@ChrzanowskiKNF) November 13, 2018

Giertych o sprawie szefa KNF

Mecenas Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem Czarneckiego, sprawę skomentował we wtorek na Twitterze. "Podanie przez urzędnika państwowego nazwiska osoby do zatrudnienia przez przedsiębiorcę oraz negocjowanie wysokości wynagrodzenia powiązanego z wynikami działań firmy, które zależą od decyzji tego urzędnika (zgody, decyzje etc.) jest samo w sobie przestępstwem korupcji" - podkreślił mecenas.

W kolejnym wpisie dodał, że "podanie precyzyjnej wysokości tego wynagrodzenia poprzez określenie procentu jest tylko uszczegółowieniem tej korupcji".



Podanie przez urzędnika państwowego nazwiska osoby do zatrudnienia przez przedsiębiorcę oraz negocjowanie wysokości wynagrodzenia powiązanego z wynikami działań firmy,które zależą od decyzji tego urzędnika (zgody, decyzje etc.) jest samo w sobie przestępstwem korupcji. — Roman Giertych (@GiertychRoman) November 13, 2018