"To był jeden marsz"

"To nie jest tak, że my kontestujemy to święto"

Foto: Jacek Turczyk/PAP Video: tvn24

10. 11 | Ewa Kopacz tłumaczyła w "Faktach po Faktach", dlaczego opozycja nie chce wziąć udziału we wspólnym marszu 11 listopada. - Każdy z nas będzie to święto czcił tak, jak będzie uważał za najbardziej stosownie - podkreśliła. - To nie jest tak, że my kontestujemy to święto, że my jesteśmy dzisiaj przeciwni czemukolwiek - mówiła.

