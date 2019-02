"Część sędziów zachowuje się w sposób niegodny". Dera o słowach prezydenta

Dera o obietnicach PiS: to nie jest drenaż budżetu tylko redystrybucja środków

Video: tvn24

Dera o obietnicach PiS: to nie jest drenaż budżetu tylko...

27.02 | Jeżeli są środki w budżecie na te programy, to pan prezydent będzie bardzo zadowolony, że są realizowane - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Andrzej Dera sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. Odnosząc się do przedwyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że nie są one "drenażem budżetu" tylko "redystrybucją środków".

»