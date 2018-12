Dera: wypowiedź senatora Biereckiego niezręczna

"To niesamowity skandal". Rostowski o zatrzymaniu Wojciecha Kwaśniaka

Video: tvn24

"To niesamowity skandal". Rostowski o zatrzymaniu Wojciecha...

11.12 | To niesamowity skandal - tak o zatrzymaniu byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniaka mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jan Vincent Rostowski. Były wicepremier i minister finansów dodał, że Kwaśniak to człowiek "uczciwy" i "surowy jako nadzorca". - To dzięki niemu polski system bankowy był w tak dobrej kondycji w 2008 roku, kiedy uderzył światowy kryzys finansowy - podkreślił. Pozostałymi gośćmi programu byli Henryka Bochniarz i prof. Tomasz Nałęcz.

»