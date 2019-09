Dera: Trump przyleci do Polski w ciągu trzech najbliższych miesięcy





Jest zobowiązanie, że w ciągu najbliższego tygodnia podamy do publicznej wiadomości datę wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce - poinformował w "Kawie na ławę" prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że Donald Trump przyleci do Polski "w ciągu najbliższych trzech miesięcy". O nieobecności Trumpa na niedzielnych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej dyskutowali też pozostali goście programu.

W niedzielę w Polsce odbywają się obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Do Warszawy miał przylecieć prezydent USA Donald Trump, ale w czwartek wieczorem polskiego czasu poinformował, że przekłada wizytę w Polsce "na bliską przyszłość" w związku ze zbliżającym się do Florydy huraganem Dorian. Na uroczystości przyleciał w zastępstwie wiceprezydent Mike Pence.

O nieobecności Donalda Trumpa dyskutowali goście "Kawy na ławę" w TVN24.

"Pokazał, że jest z Amerykanami i to jest priorytet"

Prezydent Trump "podjął bardzo pragmatyczną decyzję" Sądzę, że bardzo... czytaj dalej » - Ja bym nie szukał teorii spiskowych - powiedział Paweł Kukiz. Jego zdaniem Trump "pokazał, że jest z Amerykanami i to jest priorytet". - Za rok są wybory, jeżeli chce reelekcji, to musi się przyglądać sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Floryda jest trzecim stanem co do liczby elektorów. To jest stan wahadłowy, który jest języczkiem u wagi - podkreślił.



- A że gra w golfa? Ważne, że jest na miejscu. Miał motorówką tam pływać wokół Florydy? - dodał Kukiz.



Wskazywał też, że "PiS na tym w jakiś sposób ucierpi, bo nie będzie mógł PR-owo wykorzystać wizyty Trumpa w Polsce", a "Platforma się ucieszy, bo to przykryje sprawę ścieków".

"Wisicie na Donaldzie Trumpie kosztem jedności całego NATO"

Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że "gdyby PiS i prezydent Duda wykazali mniej naiwnego podniecenia, a więcej dojrzałości politycznej, to by teraz to mniej bolało".



- Państwo swoją politykę zagraniczną opieracie wyłącznie na Donaldzie Trumpie, który zawodzi w różnych sytuacjach. On bardzo dba o to, żeby Rosja była w centrum wydarzeń światowych i często pomija Polskę - powiedziała.

- Wisicie na Donaldzie Trumpie kosztem jedności całego NATO, czy kosztem bycia blisko, w centrum Unii Europejskiej - wskazywała posłanka.

Podkreślała, że Donald Trump to "prezydent dużego kraju, dla nas bardzo ważna postać". - Ale mniej naiwności, więcej rozsądku - apelowała do rządzących.

- Jak słucham przedstawicieli opozycji to po prostu pokazuje, jaka głęboka jest różnica między obecne rządzącymi, a tymi co kiedyś rządzili - przekonywał Andrzej Dera z kancelarii prezydenta.



- Co zrobiłby każdy dobry gospodarz na miejscu prezydenta USA? Czy rozważałby przyjazd do Europy, czy jednak zostałby na miejscu? - mówił.



Podkreślił, że "żeby nie było wątpliwości", Trump "wysłał swojego zastępce, który będzie go reprezentował".



- Prezydent Stanów powiedział wyraźnie, że chce do Polski przylecieć w najbliższym czasie. Jesteśmy już po rozmowach ministra Krzysztofa Szczerskiego z przedstawicielem pana prezydenta (Johnem Boltonem - red.) - powiedział Dera.

"Donald Trump nie odwołał wizyty tylko przez huragan" Ranga... czytaj dalej » Poinformował, że Trump przyleci do Polski "w ciągu najbliższych trzech miesięcy". - Jest zobowiązanie, bardzo ambitny plan, że w ciągu najbliższego tygodnia nastąpi podanie do publicznej wiadomości (…) kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przylatuje - dodał.

"Można powiedzieć, że ten huragan w pewien sposób uwolnił Trumpa od składania wizyty"

Piotr Zgorzelski z PSL podkreślał, że "prezydent Trump jest także przed swoimi wyborami i musi przykładać szczególną wagę do tego, co się dzieje w jego kraju".



- Pamiętajmy jak wiele zapłacił - jeśli chodzi o poparcie społeczne - prezydent George Bush, który zbagatelizował nadchodzący huragan Katrina. Jego spóźniona reakcja spowodowała, że nie odzyskał już zaufania swoich obywateli - przypominał poseł.



Zaznaczył też, że "w strategii politycznej USA od dawna obowiązuje kanon nieskładania wizyt prezydenta w krajach, które są przed wyborami parlamentarnymi".



- Można powiedzieć, że ten huragan, który nadciąga nad Florydę, w pewien sposób uwolnił Trumpa od składania wizyty. Co nie zmienia faktu, że dla Polski to strategiczny partner i jego wizyta 1 września byłaby bardzo znacząca. Ale jeżeli odbędzie się w późniejszym terminie, to będą podobne efekty polityczne i międzynarodowe - powiedział Zgorzelski.

Schreiber: Słowa o obniżeniu rangi Polski są bez sensu

Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, przyznał, że odrzuca jakiekolwiek polityczne wątki nieobecności Donalda Trumpa.



- Zwróćmy uwagę, że dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych w ciągu tej kadencji gościło w Polsce. To sytuacja bez precedensu - przypomniał.

Barack Obama przebywał w Warszawie z okazji szczytu NATO, który odbył się w lipcu 2016 r., a Donald Trump w lipcu 2017 r.



- Mówicie państwo o jakimś obniżeniu rangi i o tym, że Polska się mniej liczy na świecie. To jest dyskusja, która jest kompletnie pozbawiona sensu - zwracał się do innych gości programu.

"Problem jest w tym, że Prawo i Sprawiedliwość rozdmuchało tę wizytę do takiego poziomu"

Krzysztof Gawkowski z Lewicy podkreślił, że "dobrze, że wizyta w ogóle była planowana, bo to w jakimś stopniu udowodniło, że ta 80. rocznica ma głębszy wydźwięk".



- Problem nie jest w tym, że prezydent nie przyjechał. (…) Problem jest w tym, że Prawo i Sprawiedliwość rozdmuchało tę wizytę do takiego poziomu - stwierdził.



Wskazywał, że "jest dzisiaj pytanie, czy stawianie jednostronne na relacje polsko-amerykańskie w sojuszach międzynarodowych, jest poziomem, który będzie się nam spłacał politycznie i jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa".

- To, że stawiamy dzisiaj na sojusz transatlantycki to dobrze, ale to nie znaczy, że powinniśmy zmniejszać naszą uwagę skierowaną na Europę - podkreślił Gawkowski.

