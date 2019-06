Jacy byliśmy w 1989 roku, a kim jesteśmy teraz? Debata w TVN24

Michał Rusinek: Symbolem przemian stało się zniszczenie muru berlińskiego. To był czysty przypadek. Oni mieli mur, oni mieli coś co można było symbolicznie rozburzyć na naszych oczach. My natomiast mieliśmy co innego i z tym mam większy problem. Mieliśmy Solidarność, ale przez to, że to słowo stało się nazwą ruchu społecznego związków zawodowych, to zapomnieliśmy, że istnieje solidarność pisana małą literą.

- Powinniśmy przypomnieć sobie, co to słowo znaczy - zaznaczył.